Axios: США официально признают Крым и Донбасс российскими в рамках нового плана

План Трампа из 28 пунктов предусматривает получение Россией контроля над Донбассом Фото: Official White House / Shealah Craighead

В рамках нового плана, предложенного Дональдом Трампом, США официально признают Крым и Донбасс российскими территориями. План из 28 пунктов предусматривает получение Россией фактического контроля над Луганском и Донецком. Информацию об этом сообщает Axios.

«Несмотря на то, что территории Донбасса находятся под контролем России, из которых Украина выведет свои войска, они будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет разместить там свои войска. В двух других регионах, Херсонской и Запорожской областях, нынешние линии контроля в основном останутся на месте, а Россия вернет часть территории по итогам переговоров», — отмечает Axios.

Уточняется, что план США включает в себя территориальные уступки Украины на Донбассе. В плане также оговариваются условия сохранения нынешних линий контроля в Херсонской и Запорожской областях, а также возможность России вернуть часть территории этих регионов в результате переговоров.

