В Москве ввели карантин из-за бешенства в районе Щукино

В районе Щукино в Москве введен карантин по бешенству из-за заболевания домашнего животного. Карантин продлится до 17 января 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте столичной мэрии.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении мэра, пишет РИА Новости. Случай заболевания был выявлен 17 ноября в квартире по адресу: улица Гамалеи, 19 к. 1.

Неблагополучным пунктом признана территория, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом. На период карантина запрещены мероприятия с животными, вывоз с территории восприимчивых животных (за исключением вывоза на убой на специализированные предприятия или вывоза вакцинированных против бешенства животных, если они были вакцинированы в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза).

