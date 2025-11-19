Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Москве ввели карантин из-за бешенства в районе Щукино

19 ноября 2025 в 22:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бешенство выявили у животного в одной из квартир

Бешенство выявили у животного в одной из квартир

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В районе Щукино в Москве введен карантин по бешенству из-за заболевания домашнего животного. Карантин продлится до 17 января 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте столичной мэрии.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении мэра, пишет РИА Новости. Случай заболевания был выявлен 17 ноября в квартире по адресу: улица Гамалеи, 19 к. 1.

Неблагополучным пунктом признана территория, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом. На период карантина запрещены мероприятия с животными, вывоз с территории восприимчивых животных (за исключением вывоза на убой на специализированные предприятия или вывоза вакцинированных против бешенства животных, если они были вакцинированы в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза).

Продолжение после рекламы

Бешенство представляет собой особо опасную смертельную инфекционную болезнь. Она относится к природно-очаговым заболеваниям и вызывается вирусом бешенства.  Заражение происходит при укусе инфицированным животным — вирус передается через слюну. После этого патоген распространяется по организму по нервным путям и поражает слюнные железы, нервные клетки коры головного мозга, гиппокамп и бульбарные центры. Такие поражения вызывают серьезные нарушения в работе организма.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал