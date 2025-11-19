Россия вступила в AI-гонку с США и Китаем

Президент Владимир Путин раскрыл амбициозные планы России на развитие ИИ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия, США и Китай выходят на новый уровень конкуренции. Все три страны закончили обновление своих планов развития искусственного интеллекта. И каждая намерена стать мировым лидером отрасли. Что для этого нужно сделать РФ, рассказал на конференции «Путешествие в мир ИИ» президент Владимир Путин. Эксперты объясняют, что борьба между тремя гигантами, раскрывшими свои карты, будет серьезной. Но преимущество — на стороне России, способной обеспечить отрасль IT главным ресурсом.

Приехав на международную конференцию по искусственному интеллекту, Путин по традиции заглянул на выставку, где были представлены новейшие технологические разработки. И здесь его ждал… не хозяин форума глава Сбера Герман Греф, а человекоподобный робот. «Меня зовут Грин, — представился он президенту. — Я первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом. Это означает, что я не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий».

Грин решил «похвастаться последним танцем, которому научился у своих создателей». Он сделал несколько движений, и на этом танец закончился. «Очень красиво. Спасибо», — сказал Путин, посмотрев этот семисекундный танец с легким поклоном в конце.

Познакомившись с остальными технологическими новинками, Путин отправился в зал, где уже все было готово к пленарной сессии. Он извинился перед собравшимися за задержку: оказалось, выставка и вообще тема ИИ настолько увлекла его, что кулуарное обсуждение со специалистами отрасли затянулось почти на 2,5 часа. Резюме по итогам этого разговора у Путина короткое: «нужно двигаться вперед, соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен».

По словам Путина, технологии генеративного ИИ «становятся стратегическими за обладание собственными фундаментальными языковыми моделями». «За это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства. Развитие ИИ, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории.

При этом магистральное направление инвестиций – это наращивание вычислительных мощностей, а также формирование дополнительных гигаватт энергии, которые имеют решающее значение для надежной работы всей растущей цифровой инфраструктуры для обучения следующих, еще более эффективных систем генеративного ИИ», — заявил Путин.

Россия должна развивать свои модели, чтобы не допустить зависимости от чужих систем ИИ. Для страны, подчеркнул Путин, это — «вопрос государственного, технологического, ценностного суверенитета». «Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного ИИ», — убежден президент.

По словам Путина, базовым направлением является создание инфраструктуры для развития и внедрения национальных продуктов. При этом важно добиться их «фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, госуправлении» и в других сферах. «Нам нужен реальный штаб руководства отрасли, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно. Нам нужен штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результаты.

Реализация этого плана станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели, по сути, целого рынка применения систем генеративного ИИ. Совокупный вклад ИИ в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей», — заявил Путин.

Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года Путин утвердил в 2019 году, а в феврале 2024-го документ был обновлен. ИИ-технологии названы «областью международной конкуренции». При этом отмечается, что «немногочисленные ведущие участники глобального рынка ИИ предпринимают активные действия для обеспечения своего доминирования».

В первую очередь, имеются в виду, конечно, Соединенные Штаты. Буквально в июле этого года президент Дональд Трамп представил America»s AI Action Plan. Делиться лидерством в сфере ИИ с кем бы то ни было американцы не намерены, поэтому планируют развивать инфраструктуру, работать с наукой и данными, широко использовать ИИ в военной сфере.

Спустя буквально две недели после США свою глобальную программу «Искусственный интеллект плюс» обнародовал Китай. И Пекин, следом за Москвой и Вашингтоном, объявил о своем намерении быть лидером отрасли. К 2030 году КНР планируют сделать ИИ главным драйвером экономического роста, а к 2035-му целиком перейти к «умной экономике» и сформировать интеллектуальное общество.

И эта борьба за лидерство в сфере ИИ уже не пустые разговоры — ИИ действительно становится частью жизни каждого. Сегодня в СМИ появилась информация, что американский журнал Time может признать ИИ «человеком года». По крайней мере, об этом говорят данные букмекерского агентства Polymarket — шансы ИИ оцениваются в 37%. Шансы ближайшего «соперника», гендиректора и основателя американского поставщика микросхем Nvidia Дженсена Хуанга — всего 17%, а Папы Римского Льва XIV — 15%.

По словам гендиректора Агентства искусственного интеллекта Романа Душкина, в этой борьбе за лидерство в области ИИ самым важным для России будет «удержаться от вступления в гонку „вооружений“ в этой сфере». «Играть на чужом поле и по чужим правилам — это всегда проигрышная позиция. Но то, что страны заявляют об обновлении своих стратегий в области ИИ, показывает, что такая конкуренция за лучший продукт идет. У России свои стратегические цели, свои задачи, которые надо решать, а не смотреть, что там планируют США или Китай.

Мы не можем измерить, кто является мировым лидером в области ИИ – такого интегрального показателя просто нет. ИИ – это целая наука, и в чем-то лучше США, в чем-то Китай, в чем-то мы», — считает Душкин.

Россия, наравне с США и Китаем, является ключевым игроком в мире в сфере ИИ, и эта гонка (точно так же, как гонка в сфере ядерных и обычных вооружений, освоения космоса, биотехнологий) будет только усиливаться, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Это заставляет государства концентрировать ресурсы и специалистов на этих направлениях. ИИ — это приоритетное направление конкуренции, поэтому Путин напрямую привлекает к этой работе академические институты, крупнейшие корпорации», — объяснил эксперт.

Политолог Александр Асафов отмечает, что не каждая страна в принципе может себе позволить иметь национальную модель искусственного интеллекта. «Поэтому в первую очередь это Россия, США и Китай. И потому это, конечно, гонка технологий и моделей ИИ.

Но Россия предлагает модель совместного развития, а западные компании идут по пути технологического колониализма, лишая развивающиеся страны доступа к современным технологиям. Это, безусловно, вызов настоящего и будущего», — считает Асафов.

Но в этой гонке, по мнению доцента философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старшего научного сотрудника ИНИОН РАН Бориса Межуева, у России есть неоспоримое преимущество — энергетика. Ведь отрасль требует огромного количества энергии.