Общество

Путин раскрыл детали масштабной программы развития атомной энергетики России

19 ноября 2025 в 22:05
Фото: © URA.RU

В России в течение менее чем двух десятилетий предполагается возвести 38 атомных энергоблоков. Об этом на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" заявил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основное сосредоточение строительства планируется на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Также Путин подчеркнул, что России необходимо перейти на серийное производство малых АЭС.

