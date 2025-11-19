Путин: футбольные болельщики постоянно обращают внимание на работу судей

Путин посетил выставку о развитии ИИ в России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заметил, что болельщики часто обращают внимание на проблемы с судейством в футболе. Он посетил выставку в штаб-квартире «Сбера», где познакомился с платформой AI 4 Sport, которая может сделать судейство в спорте более объективным. Выставка прошла в рамках международной конференции AI Journey 2025.

«Там [в футболе] есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал президент России. На выставке президенту рассказали о возможностях применения искусственного интеллекта в спорте и что таким образом проблемы можно решить.