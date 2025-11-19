Логотип РИА URA.RU
Путин поставил задачу добиться суверенитета в новой области

Путин: РФ не должна допустить зависимости от иностранных нейросетей
19 ноября 2025 в 21:58
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не должна допустить зависимости от иностранных нейросетей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.

«РФ не может допустить зависимости от иностранных нейросетей. Это вопрос суверенитета», — передает слова российского президента корреспондент URA.RU. По его словам, Россия должна иметь свой комплекс технологий в сфере генеративного ИИ, а разработка должна контролироваться только отечественными специалистами. Путин подчеркнул, что работа над такими системами должна стать стимулом для укрепления школы инженерии в РФ.

На выставке президент также сообщил, что применение ИИ позволяет делать труд эффективнее. Он отметил, что сейчас многие пользуются нейросетями для выполнения различных задач.

