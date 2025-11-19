Путин поставил задачу добиться суверенитета в новой области

Россия не должна допустить зависимости от иностранных нейросетей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.

«РФ не может допустить зависимости от иностранных нейросетей. Это вопрос суверенитета», — передает слова российского президента корреспондент URA.RU. По его словам, Россия должна иметь свой комплекс технологий в сфере генеративного ИИ, а разработка должна контролироваться только отечественными специалистами. Путин подчеркнул, что работа над такими системами должна стать стимулом для укрепления школы инженерии в РФ.