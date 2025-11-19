Здоровье Путина и конкуренция в области нейросетей: главные заявления лидера РФ с конференции AI Journey-2025

Путин посетил международную конференцию по искусственному интеллекту Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин получил результаты ежегодного комплексного медицинского обследования. Глава государства отметил, что результаты оказались положительными. Об этом он сообщил на конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Путин также уточнил, что процесс обследования занял около двух суток: он поступил в клинику во второй половине дня и покинул ее только на следующий день. Президент выразил пожелание, чтобы в будущем подобное обследование можно было бы пройти за минуту. Другие заявления российского лидера на конференции — в материале URA.RU.

Нейросети дают преимущество в эффективности

Использование технологий ИИ способствует повышению производительности труда, подчеркнул Путин. Он заявил о преимуществах продуктов с искусственным интеллектом (ИИ) в контексте эффективности трудовой деятельности. Глава РФ также указал на необходимость непрерывного развития технологий ИИ в России и отметил, что в настоящее время значительное число молодежи применяет нейросети для решения разнообразных задач.

Россия не должна зависеть от иностранных нейросетей

Кроме того, президент заявил о необходимости обеспечения технологической независимости в сфере нейросетей. Зависимость от иностранных нейросетей недопустима, поскольку это вопрос суверенитета страны. По мнению Путина, Россия должна разработать собственный комплекс технологий в области генеративного ИИ, причем контроль над процессом разработки должен полностью оставаться в руках отечественных специалистов. Создание таких систем будет способствовать развитию инженерной школы в РФ.

На прямой линии с Путиным будет использован «ГигаЧат»

В ходе предстоящей прямой линии с Путиным будет задействована языковая модель «ГигаЧат», разработанная «Сбером». Глава государства подчеркнул, что модель вновь будет использоваться для обработки вопросов, поступающих во время прямой линии.

Продукты «Сбера» и «Яндекса» входят в число лучших в мире

На конференции Владимир Путин отметил высокое качество продуктов компаний «Сбер» и «Яндекс». По его словам, они входят в число лучших в мире.

Путин обсудил с Мишустиным внедрение ИИ по всей стране

Российский лидер утром 19 ноября провел обсуждение ряда моментов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вопрос был посвящен распространению технологий ИИ на территории всей страны.

России нужен штаб по руководству отраслью ИИ

Путин призвал создать штаб по руководству отраслью ИИ Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России необходимо создать координационного центра, который будет управлять развитием отрасли ИИ. По словам главы государства, формирование такого штаба является ключевым условием для обеспечения уверенного и динамичного развития этой сферы.

Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ

Помимо прочего, Владимир Путин подчеркнул необходимость более активного применения кодекса этики в области ИИ. По его словам, следует шире использовать так называемое мягкое право, подразумевая в первую очередь кодекс этики в сфере ИИ.

ИИ влияет на мировоззрение людей

Модели ИИ приобретают ключевую роль в распространении информации и способны оказывать воздействие на систему ценностей и мировоззрение общества. По словам главы государства, ИИ создает колоссальные объемы новых данных и тем самым влияет на формирование ценностных ориентиров и смыслового пространства как отдельных стран, так и всего человечества.

Страны конкурируют за обладание языковыми моделями ИИ

Путин заявил, что за обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют целые государства Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент подчеркнул стратегическую важность технологий генеративного искусственного интеллекта. Путин отметил, что конкуренция за разработку собственных фундаментальных языковых моделей ИИ наблюдается не только между крупнейшими компаниями, но и между ведущими государствами.

Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ

Помимо этого, Владимир Путин обратился к правительству и руководителям регионов с просьбой разработать общенациональный план внедрения генеративного ИИ. По словам главы РФ, в национальной стратегии развития ИИ обозначена цель: к 2030 году совокупный вклад этой технологии в ВВП страны должен составить более 11 триллионов рублей. Для достижения этого показателя необходимо сформировать план внедрения генеративного ИИ как на общефедеральном уровне, так и с учетом особенностей отдельных отраслей и субъектов России.

