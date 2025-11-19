Логотип РИА URA.RU
Путин: жизнь сможет длиться и до 150 лет, но этого будет мало

19 ноября 2025 в 23:12
Президент РФ Владимир Путин считает, что современные технологии позволят продлить жизнь человека

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Продолжительность жизни можно довести до 150 лет, но и этого будет мало. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey-2025.

«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И всё правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда», — сказал Путин.

Президент рассказал, что когда-то нормальной продолжительностью жизни для человека считалось от 20 до 35 лет. Затем средний возраст стал увеличиваться до 35-50 лет. А сейчас — уже достигает 80 лет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали вопросы о потенциальном увеличении продолжительности жизни. По словам российского лидера, достижения современной медицины, в частности технологии трансплантации органов, дают основание полагать, что в дальнейшем срок человеческой жизни может возрасти до 150 лет, как минимум.

Комментарии (1)
