Путин: жизнь сможет длиться и до 150 лет, но этого будет мало
Президент РФ Владимир Путин считает, что современные технологии позволят продлить жизнь человека
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Продолжительность жизни можно довести до 150 лет, но и этого будет мало. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey-2025.
«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И всё правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда», — сказал Путин.
Президент рассказал, что когда-то нормальной продолжительностью жизни для человека считалось от 20 до 35 лет. Затем средний возраст стал увеличиваться до 35-50 лет. А сейчас — уже достигает 80 лет.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали вопросы о потенциальном увеличении продолжительности жизни. По словам российского лидера, достижения современной медицины, в частности технологии трансплантации органов, дают основание полагать, что в дальнейшем срок человеческой жизни может возрасти до 150 лет, как минимум.
- Михаил19 ноября 2025 23:30Можно и вечно жить, если принять Иисуса Христа.