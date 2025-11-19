Путин рассказал о нововведениях на прямой линии
По словам президента, эта система уже показала свою эффективность при анализе и систематизации большого числа заявлений.ов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На предстоящей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет использоваться «ГигаЧат» от «Сбера». Его будут применять при обработке вопросов, сообщил российский лидер на полях выставки, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.
«Снова и еще раз будем применять „ГигаЧат“, языковая модель „Сбера“», — сказал президент на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Его слова передает корреспондент URA.RU.
Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году планируют провести 19 декабря, сообщили журналистам федеральный чиновник и источник на медиарынке. Однако окончательное решение пока не принято — есть и альтернативная дата, 18 декабря.
