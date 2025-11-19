Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Путин рассказал о нововведениях на прямой линии

Вопросы к прямой линии с Путиным будет обрабатывать «ГигаЧат»
19 ноября 2025 в 22:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам президента, эта система уже показала свою эффективность при анализе и систематизации большого числа заявлений.ов

По словам президента, эта система уже показала свою эффективность при анализе и систематизации большого числа заявлений.ов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На предстоящей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет использоваться «ГигаЧат» от «Сбера». Его будут применять при обработке вопросов, сообщил российский лидер на полях выставки, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.

«Снова и еще раз будем применять „ГигаЧат“, языковая модель „Сбера“», — сказал президент на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году планируют провести 19 декабря, сообщили журналистам федеральный чиновник и источник на медиарынке. Однако окончательное решение пока не принято — есть и альтернативная дата, 18 декабря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал