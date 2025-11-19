ВС РФ продолжают продвижение на фронте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские силы провели операцию в ответ на террористические атаки на гражданские объекты в РФ. По данным Минобороны, были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали функционирование ВПК.

В ходе операции использовались различные виды высокоточного оружия, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», ударные беспилотные летательные аппараты, а также оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Также были поражены склады беспилотников дальнего действия, расположенные в западных регионах Украины. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

Соглашение по Украине

В ближайшее время может быть одобрен документ, который призван урегулировать украинский кризис, пишет Politico. В материале отмечается, что, согласно информации от высокопоставленного представителя Белого дома, рамочное соглашение о прекращении конфликта может быть согласовано всеми сторонами либо уже на текущей неделе, либо до конца месяца.

ВСУ пытались вырваться из окружения

ВС РФ удалось предотвратить попытки прорыва со стороны украинских подразделений в районах населенных пунктов Гришино, Благодатовка и Кутьковка. Также сорваны три попытки ВСУ выйти из окружения в северном направлении в районе Димитрова.

Кроме того, Минобороны России информирует об улучшении положения группировки «Запад» и продолжающейся зачистке в Купянске. Согласно предоставленным данным, были отражены атаки с целью деблокирования группировки ВСУ в Красноармейске; при этом уничтожено до 45 боевиков. Также были отражены две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки Харьковской области, целью которых был прорыв к реке Оскол; потери противника составили до 10 боевиков.

Украинские силы пытались покинуть позиции у Гуляйполя

В Запорожской области на восточных окраинах Гуляйполя ударные дроны группировки войск «Восток» ликвидировали группу военнослужащих ВСУ. Украинские солдаты пытались покинуть свои позиции.

Священник вербовал прихожан для Украины

Сотрудники ФСБ России задержали священника. Он был исключен из Новороссийской епархии в связи с деятельностью по вербовке прихожан и казаков в одно из украинских подразделений.

Чехия может прекратить помощь Киеву

Победа движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с предпринимателем Андреем Бабишем на выборах в Чехии может негативно сказаться на поддержке Украины со стороны Запада. Об это пишет Berliner Zeitung.

Во время предвыборной кампании ANO высказывалась с критикой в адрес программы поставок боеприпасов Киеву. Теперь, после получения достаточного количества мандатов для формирования правительства, движение ведет переговоры о создании коалиции с другими политическими силами. В материале подчеркивается, что в Киеве выражают серьезную обеспокоенность ситуацией.

С-400 сыграла ключевую роль в отражении удара по Воронежу

Ключевую роль в отражении удара ВСУ по Воронежу с применением ракет ATACMS сыграла российская зенитная ракетная система С-400. Об этом сообщил российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

Аналитик считает, что российские Воздушно-космические силы продемонстрировали высокий уровень боеготовности, успешно отразив попытку удара со стороны ВСУ. По мнению эксперта, тот факт, что «Панцири-С1», прикрывая позиции С-400, способны поражать все типы целей в зоне своей ответственности, свидетельствует о постоянном совершенствовании возможностей российской системы ПВО.

ВС РФ противостоят попыткам Киева наносить удары оружием Запада

Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции и пресекают попытки ВСУ использовать западное, в том числе американское, высокоточное вооружение для нанесения ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе комментария относительно попытки удара ВСУ по Воронежу. Представитель Кремля также сообщил, что все ракеты были успешно перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.

В ВСУ жалуются на российские разработки

Заместитель командира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса ВСУ по имени Константин сообщил о необходимости регулярной адаптации к новым российским разработкам на фронте. По его словам, адаптация требуется ежемесячно, а иногда и чаще. Стремительное развитие военных технологий на фронте вызывает сомнения в актуальности используемого украинской стороной оборудования.

Сайт теробороны ВСУ взломали

Сайт сил территориальной обороны ВСУ был взломан. Об этом сообщили сами представители теробороны в одной из соцсетей.

Ситуация для ВСУ на фронте «аховая»

Украинские силы испытывают неудачи на фронте, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с журналистами депутат отметил, что украинские военные демонстрируют неспособность к эффективным боевым действиям и прибегают к атакам на мирное население, а также к принудительной мобилизации граждан в городах.