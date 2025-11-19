FT: новый мирный план США включает признание русского языка и УПЦ на Украине
FT: США предложили новый мирный план по Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Согласно информации, опубликованной в Financial Times со ссылкой на источники, США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного.
«Мирный план предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине. Также он предусматривает предоставление официального статуса местному отделению РПЦ», — пишет издание FT.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова ранее заявила, что Россия не располагала сведениями о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам по этому поводу.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.