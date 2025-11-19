Логотип РИА URA.RU
В мире

США

FT: новый мирный план США включает признание русского языка и УПЦ на Украине

19 ноября 2025 в 22:50
FT: США предложили новый мирный план по Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Согласно информации, опубликованной в Financial Times со ссылкой на источники, США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного. 

«Мирный план предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине. Также он предусматривает предоставление официального статуса местному отделению РПЦ», — пишет издание FT.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова ранее заявила, что Россия не располагала сведениями о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам по этому поводу.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

