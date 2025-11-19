Песков: Москва готова к переговорам по Украине
19 ноября 2025 в 23:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, пауза была связана с проблемой на стороне Киева. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал