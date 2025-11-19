Песков: Россия готова к переговорам по Украине, пауза произошла из-за Киева
Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, но пауза в переговорном процессе появилась по вине Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пауза в переговорах возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог. Москва открыта к переговорам», — сказал Песков журналистам.
Ранее в США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получал от США информации по официальным каналам по этому поводу.
