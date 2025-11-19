Появились новые данные от Роспотребнадзора по менингококковой инфекции в России
Медики наблюдают спад заболеваемости
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С начала 2025 года в России отмечался рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако сейчас ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено… В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
Иммунизации в первую очередь подлежат лица из группы риска и те, кто контактировал с больным. Для диагностики инфекции в России применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, которые позволяют оперативно определить менингококк и серогруппу возбудителя.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проводить уборки и проветривание помещений, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционного заболевания. При появлении первых симптомов недомогания необходимо сразу обратиться к врачу.
Менингококковая инфекция — бактериальная инфекция, которую вызывает менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы заболевания, которые часто развиваются очень быстро. В группе риска — дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
