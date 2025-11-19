Путин сделал неожиданный ход в ответ на сделку Макрона с Зеленским

Президент Владимир Путин расширил отношения России и Того Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин ответил на сделку главы Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о поставке 100 истребителей Rafale Украине. На встрече в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе 19 ноября Путин заявил, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества с африканской страной. Как объяснили эксперты URA.RU, Того — бывшая французская колония, но Париж сохраняет влияние на государство. Россия готова его пошатнуть.

Лидер Того уже не первый раз в России, он приезжал в Сочи на саммит Россия — Африка в 2019 году. Перед этим они встречались с Путиным в ЮАР на полях саммита БРИКС в 2018 году. В марте 2024 году в Того приняли новую конституцию страны, в результате республика перешла к парламентской системе правления. Председатель совета министров — высшая должность в стране. До этого Гнассингбе руководил Того на посту президента на протяжении 20 лет.

Путин вывел диалог с Того на новый уровень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии встречи Путин принял предложение российского МИД заключить соглашение об основах отношений между двумя странами. Оно должно вывести сотрудничество России и Того на новый уровень, уверены эксперты URA.RU.

В начале разговора Путин отметил, что в 2025 году исполнилось 65 лет установлению дипотношений между странами. За это время не были открыты посольства, но уже в следующем году они откроются в обеих странах, сообщил российский лидер.

«Тем не менее торгово-экономическая деятельность у нас развивается — и развивается в целом хорошим темпом. <…> Я очень рассчитываю, что после открытия и посольских учреждений, и после начала работы межправкомиссии мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы этот процесс, эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить», — заявил Путин.

В свою очередь лидер Того отметил теплый прием в России. В качестве одной из приоритетных тем он выделил безопасность в Западной Африке.

«Я хотел бы вас поблагодарить за все то, что вы делаете, чтобы помочь странам Альянса государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигера — в борьбе с терроризмом. Это также крайне важно для нас, потому что мы тоже сталкиваемся, мы подвержены нападению террористов, которые орудуют в провинциях этих стран», — сказал Гнассингбе.

Того — бывшая французская колония, Париж и сейчас сохраняет влияние на страну. Россия готова пошатнуть позиции Франции, расширив сотрудничество с Того не только в экономике, но и в военном плане. Ратифицированное Госдумой 7 октября соглашение о военном сотрудничестве России с Того открывает для этого все возможности.

Встреча Путина с Гнассингбе показала, что у России есть выверенная стратегия в Западной Африке, считает эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. Она состоит в наращивании взаимодействия не только с теми, кто и сам тяготеет к Москве, но и со странами с более сбалансированным курсом.

“Того не разрывает полностью отношения с Францией, при этом ищет диалог с Россией, в сторону которой разворачиваются другие страны Западно-Африканского субрегиона: Мали, Буркина-Фасо, Нигер. Выгода ситуации состоит в том, что Того стремится диверсифицировать отношения с партнерами, признает ценность развития отношений с Москвой”, — пояснил Панин.

Африка заинтересована в российском оружии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия интересна африканским странам с точки зрения оружия и военной техники, подготовки офицеров, отметил бывший военный переводчик в Африке Андрей Есипов. При этом только в один миг вытеснить Францию из Того не получится, потому что местные жители десятилетиями использовали французский язык, а это формирует их восприятие мира, продолжил африканист.

“Не нужно думать, что мы подписали соглашение и тоголезцы сразу заговорят по-русски. Французское культурное влияние будет сохраняться. В то же время — это африканская страна. Там скорее винтовка рождает власть, армия — одна из направляющих сил. В России есть специалисты со знанием французского языка, которые помогут местным овладеть нашими вооружениями”, — добавил Есипов.