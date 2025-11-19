В США разработали новый мирный план по Украине: что в нем может быть

В США разработали мирный план по Украине, согласно которому она сократит численность ВСУ и вооружений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В США разработали новый мирный план по Украине, который предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое. Какие еще пункты он содержит, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.

О солдатах и вооружении

Численность ВСУ предложено сократить минимум вдвое. Также Киев должен будет отказаться от некоторых видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет, пишет газета Financial Times и ряд других СМИ.

О территориях

Еще одним условием мирного плана США подразумевается отказ Украины от Донбасса. США и другие страны признают его и Крым российскими. Участки Донбасса, которые покинут украинские силы, будут считаться демилитаризованной зоной.

Предполагается, что Россия тоже не сможет размещать там войска, пишет Axios. В Херсонской и Запорожской областях текущие линии контроля будут «заморожены». Украине будет запрещено размещать иностранные войска на своей территории, передает FT.

О языке и переговорах

Также на Украине, согласно предложенному США плану, должны признать русский язык и УПЦ. Об этом пишут FT, Reuters и Axios.