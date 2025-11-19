В США разработали новый мирный план по Украине: что в нем может быть
В США разработали мирный план по Украине, согласно которому она сократит численность ВСУ и вооружений
В США разработали новый мирный план по Украине, который предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое. Какие еще пункты он содержит, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.
О солдатах и вооружении
Численность ВСУ предложено сократить минимум вдвое. Также Киев должен будет отказаться от некоторых видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет, пишет газета Financial Times и ряд других СМИ.
О территориях
Еще одним условием мирного плана США подразумевается отказ Украины от Донбасса. США и другие страны признают его и Крым российскими. Участки Донбасса, которые покинут украинские силы, будут считаться демилитаризованной зоной.
Предполагается, что Россия тоже не сможет размещать там войска, пишет Axios. В Херсонской и Запорожской областях текущие линии контроля будут «заморожены». Украине будет запрещено размещать иностранные войска на своей территории, передает FT.
О языке и переговорах
Также на Украине, согласно предложенному США плану, должны признать русский язык и УПЦ. Об этом пишут FT, Reuters и Axios.
Что касается переговоров с Россией, CNN пишет, что они уже якобы ведутся, но тайно. Источник телеканала заявил, что обсуждение в последнюю неделю ускорилось. При этом в российском МИД пока не подтвердили, что некий план действительно обсуждается. По словам Марии Захаровой, США не связывались с Россией по данному вопросу.
