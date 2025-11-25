Трамп рассказал, как может пройти встреча Путина и Зеленского
26 ноября 2025 в 00:45
Фото: © URA.RU
Дональд Трамп сообщил о возможности проведения встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после того, как будет достигнута договоренность относительно сделки по урегулированию конфликта. Об этом глава США сообщил в Белом доме.
