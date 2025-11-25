Логотип РИА URA.RU
Путин утвердил новую Стратегию национальной политики России

26 ноября 2025 в 01:56
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики страны на период до 2036 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

Стратегия включает в себя 61 пункт, которые сгруппированы в 6 разделов. Согласно документу, реализация стратегии направлена на достижение ряда ключевых целей: обеспечение сохранения государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, поддержание внутренней стабильности, создание условий для гармоничного развития и процветания народов РФ, а также укрепление единства многонационального народа России как фундамента самобытной государства-цивилизации. Документ вступит в силу 1 января 2026 года.

Кроме того, Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника — Дня российской фельдъегерской связи. Праздник будет отмечаться 17 декабря. Согласно документу, цель учреждения праздника — сохранение и развитие исторических традиций, а также повышение престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

