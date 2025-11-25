В США утверждают, что делегации РФ и Украины провели встречу Абу-Даби

В Абу-Даби находится украинская делегация, которую возглавляет начальник военной разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Сообщается, что представители Украины ведут переговоры как с американскими, так и с российскими представителями, несмотря на то, что в МИД РФ данную информацию назвали слухами. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.