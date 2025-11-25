Трамп рассказал, кто будет вести переговоры по Украине
26 ноября 2025 в 00:47
Дрисколл будет вести переговоры с Киевом относительно мирного плана в то время, как Уиткофф посетит Москву. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
