В Подмосковье обнаружена комната пыток для детей

Детей насильно удерживали в помещении несколько месяцев

В подмосковном Дедовске в «реабилитационном центре» обнаружена комната, которую использовали для наказания детей. Администратор заведения ранее был судим за хранение и распространение наркотиков.

«В здании „реабилитационного центра“ в Дедовске была специальная комната, где держали подопечных, которые нарушали „правила“ рехаба и не подчинялись его сотрудникам. Работники центра заставляли детей улыбаться, чтобы делать „довольные“ фотографии для родителей. Администратор центра сам оказался судимым за хранение и распространение наркотиков», — уточнил telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, звонки домой подросткам разрешали делать лишь на пять минут. Причем делали это они исключительно по громкой связи.

