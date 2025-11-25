В Подмосковье обнаружена комната пыток для детей
Детей насильно удерживали в помещении несколько месяцев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В подмосковном Дедовске в «реабилитационном центре» обнаружена комната, которую использовали для наказания детей. Администратор заведения ранее был судим за хранение и распространение наркотиков.
«В здании „реабилитационного центра“ в Дедовске была специальная комната, где держали подопечных, которые нарушали „правила“ рехаба и не подчинялись его сотрудникам. Работники центра заставляли детей улыбаться, чтобы делать „довольные“ фотографии для родителей. Администратор центра сам оказался судимым за хранение и распространение наркотиков», — уточнил telegram-канал SHOT.
По сведениям издания, звонки домой подросткам разрешали делать лишь на пять минут. Причем делали это они исключительно по громкой связи.
Как сообщало URA.RU ранее, в Истре суд арестовал мужчину, который подозревается в удержании 24 подростков. Заведение работало под видом благотворительного фонда. Члены группы заключали фиктивные договоры на реабилитацию подростков. В период с августа по ноябрь их насильно удерживали в Дедовске.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.