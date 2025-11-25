Украина атаковала Воронежскую и Белгородскую области
26 ноября 2025 в 01:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 20:00 до 23:00 по мск силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал