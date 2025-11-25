Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп выразил надежду на скорую организацию встречи
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сообщение об этом появилось в соцсети американского лидера Truth Social.
«Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро», — написал Трамп. По его словам, такая встреча возможна, когда сделка по украинскому урегулированию будет согласована или будет находиться на финальной стадии. В сообщении не уточняются место и дата предполагаемой встречи, а также другие детали возможного саммита.
Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине. Лидер США уверен, что ситуацию возможно разрешить в течение нескольких месяцев.
