Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

«Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро», — написал Трамп. По его словам, такая встреча возможна, когда сделка по украинскому урегулированию будет согласована или будет находиться на финальной стадии. В сообщении не уточняются место и дата предполагаемой встречи, а также другие детали возможного саммита.