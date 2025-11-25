Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

26 ноября 2025 в 01:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дональд Трамп выразил надежду на скорую организацию встречи

Дональд Трамп выразил надежду на скорую организацию встречи

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сообщение об этом появилось в соцсети американского лидера Truth Social.

«Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро», — написал Трамп. По его словам, такая встреча возможна, когда сделка по украинскому урегулированию будет согласована или будет находиться на финальной стадии. В сообщении не уточняются место и дата предполагаемой встречи, а также другие детали возможного саммита.

Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине. Лидер США уверен, что ситуацию возможно разрешить в течение нескольких месяцев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал