Около 40 тысяч человек остались без света в Запорожской области
26 ноября 2025 в 01:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате очередного удара по объекту инфраструктуры произошло отключение электроэнергии, которое затронуло приблизительно 40 тысяч потребителей. Без электроснабжения остались жители Токмакского, Васильевского, Михайловского и Куйбышевского муниципальных округов, а также города Днепрорудное и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
