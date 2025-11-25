Логотип РИА URA.RU
В России придумали, как бороться с ростом платы за ЖКХ

Правительство РФ утвердило индексы платы за коммуналку в 2026 году
26 ноября 2025 в 00:36
В правительстве подписали документ, регламентирующий плату за ЖКХ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России максимальный индекс платы за коммунальные услуги с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7%. Об этом говорится в документе, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предельный индекс в стране будет составлять в среднем 1,7%», — передает ТАСС со ссылкой на документ. Уточняется, что с первого октября он различается в зависимости от субъекта РФ. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги — это максимально допустимый уровень роста тарифов, который ограничивает резкий рост стоимости коммунальных услуг.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о необходимости индексации тарифов на коммунальные услуги. По сообщению ведомства, мера направлена на обеспечение стабильной работы ЖКХ и повышение качества услуг. В ФАС подчеркнули, что индексация тарифов нужна для обновления коммунальной инфраструктуры и поддержания высокого уровня обслуживания потребителей. Также в Федеральной антимонопольной службе напомнили, что размер индексации устанавливается главой региона для каждого муниципального образования. При этом учитываются параметры, утвержденные правительством Российской Федерации.

Граждане из льготных категорий смогут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ. К ним относятся инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности, пострадавшие от катастроф, члены семей погибших военнослужащих. Оформить компенсацию можно через МФЦ или портал Госуслуг в течение 10 рабочих дней.

