В США начали разносить слухи о якобы тайной встрече РФ и Украины в ОАЭ

Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) находится в Абу-Даби и проводит переговоры с российской и американской сторонами. Об этом утверждает портал Axios, ссылаясь на неназванный источник.

«Украинская делегация во главе с начальником военной разведки Кириллом Будановым* также в Абу-Даби и проводит переговоры как с американской, так и с российской командами», — говорится в сообщении портала. Согласно информации от анонимного источника, в Абу-Даби планировалась встреча руководителей военных разведывательных служб России и Украины. Она должна была состояться незадолго до поездки министра армии США Дэниела Дрисколла в ОАЭ и, как сообщается, касалась иных вопросов, нежели обсуждаемый США план по урегулированию ситуации.

В МИД РФ, комментируя якобы тайную встречу в Абу-Даби, заявили, что Москва отдает предпочтение дипломатическим методам, а не распространению необоснованных слухов, которые способны нанести ущерб мирным инициативам. Согласно информации, появившейся в американском телеканале CBS News, министр армии Соединенных Штатов Америки Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби. По данным источника, на котором основывается информация, в ходе встречи якобы планируется рассмотрение вопросов, связанных с мирным процессом, а также возможности активизации мирных переговоров.

