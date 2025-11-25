Лидеры трех стран договорились с США ускорить подготовку гарантий безопасности Киеву

Макрон объявил о создании коалиции для безопасности Украины Фото: Официальный сайт Европарламента

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на видеоконференции договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную работу над разработкой гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.

«Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в заявлении.