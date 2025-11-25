Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Лидеры трех стран договорились с США ускорить подготовку гарантий безопасности Киеву

Мерц, Макрон и Стармер договорились с Рубио ускорить подготовку гарантий Украине
26 ноября 2025 в 02:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Макрон объявил о создании коалиции для безопасности Украины

Макрон объявил о создании коалиции для безопасности Украины

Фото: Официальный сайт Европарламента

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на видеоконференции договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную работу над разработкой гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.

«Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в заявлении.

В процессе разработки гарантий безопасности для Украины примут участие не только члены «коалиции желающих», но также Соединенные Штаты Америки и Турция. Президент Макрон считает, что для установления долгосрочного мира необходимы два ключевых условия: эффективный контроль за соблюдением режима прекращения огня и боеспособная украинская армия, напоминает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал