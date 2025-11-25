Экс-замминистра обороны Иванов передаст в доход государства усадьбу Панкратово

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области. Стоимость объекта превышает 800 млн рублей. Суд начнет рассмотрение иска ГП об обращении в доход государства активов экс-чиновника МО и связанных с ним лиц.

«Если „Оборонспецстрой“... не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно»,— сообщил адвокат экс-чиновника Мурад Мусаев. Информацию передает «Коммерсант».

Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и начал процедуру реализации его имущества. Он занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В июне 2024 года он был уволен. 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате.