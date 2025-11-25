В Подмосковье обнаружена комната детских пыток в реабилитационном центре
26 ноября 2025 в 01:59
В реабилитационном центре в Дедовске выявлена комната, использовавшаяся для наказания детей. Туда помещали подопечных за несоблюдение установленных правил и неповиновение сотрудникам. Кроме того, выяснилось, что администратор учреждения имеет судимость за незаконное хранение и распространение наркотических средств. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
