Трамп сообщил о доработке мирного плана с учетом российских и украинских предложений
Трамп подчеркнул, что в плане учтены предложения Москвы и Киева
Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead
Первоначальная версия плана по мирному урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов была переработана с учетом предложений России и Украины. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
«Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия», — написал Трамп.
Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил, что в американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Также американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения.
Изначально план президента Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и был доработан до 28 пунктов после того, как Украина отказалась от первоначальной версии соглашения. В разработке обновленного плана участвовали представители США, РФ и Украины.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
