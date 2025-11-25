Трамп сообщил о доработке мирного плана с учетом российских и украинских предложений

Трамп подчеркнул, что в плане учтены предложения Москвы и Киева Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

Первоначальная версия плана по мирному урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов была переработана с учетом предложений России и Украины. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия», — написал Трамп.

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил, что в американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Также американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения.

