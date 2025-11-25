В США предсказали смерть Буданова* в течение года
Риттер считает, что Буданову* осталось не долго
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сделал резкое заявление предсказав начальнику Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) скорую смерть и назвав его террористом. Об этом он заявил в соцсети Х.
«Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом», — заявил Риттер.
В декабре 2023 года МВД объявило Буданова в розыск, а ФСБ назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. В частности, руководитель украинской военной разведки неоднократно делал заявления о том, что Киев имеет отношение к атакам на граждан России. Кроме того, стало известно, что Буданов зарегистрирован в соцсети X через российский аккаунт в App Store.
*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
