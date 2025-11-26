Ушаков сообщил о планируемом визите Уиткоффа в Москву
26 ноября 2025 в 11:13
Фото: © URA.RU
На следующей неделе ожидается визит Уиткоффа в Москву. Достигнута предварительная договоренность о его приезде. Об этом сообщил дипломат Юрий Ушаков.
Комментарии (0)
Комментариев нет
