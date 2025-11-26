Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Ученик устроил стрельбу в школе во Владивостоке

26 ноября 2025 в 08:32
Семеро детей пострадали от выстрела газового пистолета

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученик старших классов устроил стрельбу из газового пистолета на уроке во владивостокской гимназии, в результате чего пострадали семь детей. Об этом сообщил telegram-канал. Инцидент произошел из-за того, что пластиковый корпус оружия не был обнаружен металлодетектором на входе в учебное заведение.

«Подросток спокойно прошёл на занятия и произвел выстрел прямо в классе. У школьников тут же хлынули слёзы, многим обожгло дыхательные пути», — пишет telegram-канал Amur Mash. На месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

