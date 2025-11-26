Ученик устроил стрельбу в школе во Владивостоке
Семеро детей пострадали от выстрела газового пистолета
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ученик старших классов устроил стрельбу из газового пистолета на уроке во владивостокской гимназии, в результате чего пострадали семь детей. Об этом сообщил telegram-канал. Инцидент произошел из-за того, что пластиковый корпус оружия не был обнаружен металлодетектором на входе в учебное заведение.
«Подросток спокойно прошёл на занятия и произвел выстрел прямо в классе. У школьников тут же хлынули слёзы, многим обожгло дыхательные пути», — пишет telegram-канал Amur Mash. На месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.
