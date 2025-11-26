72-я бригада не выполнила боевой приказ на харьковском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнить приказ о выходе на позиции на харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции», — пояснил собеседник агентства в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что в подразделении в настоящий момент работает военная полиция.

Бригада находилась на этапе восстановления потерь в Харьковской области перед экстренным вводом в бой. Командование ВСУ столкнулось с частичным невыполнением боевых распоряжений на данном участке фронта.

