Армия и оружие

В Харьковской области пехотные батальоны ВСУ отказались идти в бой

26 ноября 2025 в 09:59
72-я бригада не выполнила боевой приказ на харьковском направлении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнить приказ о выходе на позиции на харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции», — пояснил собеседник агентства в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что в подразделении в настоящий момент работает военная полиция.

Бригада находилась на этапе восстановления потерь в Харьковской области перед экстренным вводом в бой. Командование ВСУ столкнулось с частичным невыполнением боевых распоряжений на данном участке фронта.

Ранее российские войска ликвидировали командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ подполковника Михаила Кучеренко на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает 360.ru. Одновременно ВС России установили контроль над селом Иванополье в ДНР, где противник за сутки потерял до 225 военнослужащих, технику и склады с боеприпасами.

