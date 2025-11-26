Как восстановить интернет после роуминга
Верификация через сбор пазла стала обязательной для пользователей
Российские операторы связи начали массово информировать абонентов через СМС-сообщения о порядке восстановления доступа к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщает рассылка крупнейших телеком-компаний.
«В первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке для прохождения верификации», — указывается в инструкциях операторов, сообщение передает РИА Новости. Для подтверждения личности абонентам предлагается решить интерактивные задачи — например, собрать пазл на экране устройства.
Ограничения связаны с введением 24-часового «периода охлаждения» для сим-карт, который должен препятствовать использованию мобильной связи дронами-камикадзе. При этом сервисы из «белого списка» — включая госуслуги, маркетплейсы и соцсети — остаются доступными даже во время действия ограничений.
