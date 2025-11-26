Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Как восстановить интернет после роуминга

Операторы связи: нужно отключить Wi-Fi для доступа к интернету после роуминга
26 ноября 2025 в 09:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Верификация через сбор пазла стала обязательной для пользователей

Верификация через сбор пазла стала обязательной для пользователей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские операторы связи начали массово информировать абонентов через СМС-сообщения о порядке восстановления доступа к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщает рассылка крупнейших телеком-компаний.

«В первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке для прохождения верификации», — указывается в инструкциях операторов, сообщение передает РИА Новости. Для подтверждения личности абонентам предлагается решить интерактивные задачи — например, собрать пазл на экране устройства.

Ограничения связаны с введением 24-часового «периода охлаждения» для сим-карт, который должен препятствовать использованию мобильной связи дронами-камикадзе. При этом сервисы из «белого списка» — включая госуслуги, маркетплейсы и соцсети — остаются доступными даже во время действия ограничений.

Продолжение после рекламы

Введение 24-часового «периода охлаждения» для SIM-карт ранее анонсировалось как мера по борьбе со «спящими» картами, которые могут использоваться для беспилотников или незаконной продажи за рубежом. После возвращения из-за границы абоненты получают СМС от оператора с инструкциями для прохождения верификации, которая позволяет восстановить доступ к мобильному интернету. При этом доступ к сервисам из «белого списка» остается открытым.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал