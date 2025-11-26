Рейсы сорваны: что происходит в расписании самолетов 26 ноября

Пассажиры столкнулись с отменой и задержкой рейсов 26 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

26 ноября российские аэропорты столкнулись с волной задержек и отмен рейсов: сбой затронул и вылеты, и прилеты по всей стране. URA.RU собрало свежие данные по основным воздушным хабам на 08:00 мск — где задержали, отложили или отменили рейсы, и что это значит для пассажиров.

Атака беспилотников 26 ноября

Минобороны сообщило, что ночью 26 ноября системы ПВО сбили 33 украинских дрона. Большую часть перехватили над Белгородской областью — 13 аппаратов, ещё 10 — над Воронежской, 5 — над Черным морем, 4 — над Липецкой и 1 — над Брянской областью. Из-за усиленного режима ПВО воздушная навигация могла работать нестабильно — это одна из вероятных причин массовых задержек рейсов и сбоев в расписании.

Задержки и отмены рейсов 26 ноября в московских аэропортах

Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 26 ноября

В Шереметьево утром фиксируются задержки по ряду направлений. Самолет в Волгоград должен был вылететь в 07:45, но отправится только в 09:05. Рейс в Ставрополь задержан примерно на час — вылет ожидается в 08:55. Также позже графика отправится самолет в Махачкалу: вместо 08:50 вылет запланирован на 09:40. Рейс в Сочи задерживается почти на 50 минут, новый вылет — в 10:35. На данный момент это все подтвержденные изменения по вылетам.

Продолжение после рекламы

По прилетам ситуация шире. Ночные рейсы из Ставрополя, Санкт-Петербурга, Минска, Сочи, Иркутска, Екатеринбурга, Мурманска, Кирова, Новосибирска, Шарм-эль-Шейха, Алжира, Сургута, Омска, Перми и Барнаула зашли позже расписания — большинство приземлились около полуночи.

Утром продолжаются новые отклонения. Самолет из Новосибирска должен был прибыть в 06:50, но ожидается в 07:31. Рейс из Санкт-Петербурга задержан примерно на 30 минут — посадка ожидается в 08:12. Самолет из Кемерово вместо 07:40 прибудет в 08:15. Бишкек опаздывает на 20 минут и ожидается в 08:09. Из Омска прилет сдвинут на 50 минут — посадка планируется в 08:39.

Рейс из Новокузнецка опоздает и зайдет в 09:23. Красноярск — примерно в 09:45, с задержкой около 35 минут. Борд из Дели прилетит в 10:43 — плюс 23 минуты к расписанию. Хабаровск задержан на полчаса, ожидаемый прилет в 11:30. Владивосток — на 20 минут, посадка ориентировочно в 12:15. Самолет из Волгограда прибудет в 13:24 вместо 12:40. Петропавловск-Камчатский — с опозданием около часа, ожидаемое время посадки 14:10. Шанхай — в 15:04 вместо 14:35. Ханой — в 15:15, позже на 25 минут. Пекин — ожидается в 15:46 с задержкой примерно на 15 минут. Ставрополь прибудет в 16:04, отставание 35 минут. Самолет из Махачкалы — ориентировочно в 16:00. Сочи — в 18:26 вместо 17:55.

На данный момент это все подтвержденные данные.

Задержки и отмены рейсов в Домодедово

Вылеты из Домодедово утром идут с корректировками. Отменен рейс в Бишкек, который должен был отправиться в 00:10. Также отменен рейс в Байконур — по расписанию вылет был на 09:00. Отмена касается и рейса в Ош, первоначальное время вылета значилось 23:55.

По прилетам ситуация более обширная. Ночные рейсы показали значительные отклонения. Самолет из Краснодара, который должен был прибыть в 19:50 25 ноября, совершит посадку только в 12:55 26 ноября. Задержки также отмечались у рейсов из Стамбула, Дубая, Шарм-эль-Шейха, Шарджи и Эль-Кувейта. Рейс Ош на прилет отменен.

Утром продолжаются новые задержки. Самолет из Барнаула ожидается в 08:38 — отставание около 38 минут. Рейс из Екатеринбурга задержан: вместо 08:50 посадка планируется в 09:17. Самолет из Кемерово прибудет примерно в 09:46 — плюс 35 минут к расписанию. Рейс Кызыл ожидается в 10:30, задержка около часа.

Самолет из Душанбе прибудет в 11:02 вместо 09:30. Рейс Норильск — ожидаемая посадка в 11:15, позже графика почти на полтора часа. Новокузнецк прилетит в 10:44, задержка порядка 45 минут. Чита — примерно в 11:00, опоздание около 40 минут. Еще один рейс Бишкек на прилет отменен, по расписанию должен был прибыть в 10:25. Улан-Уде ожидается в 11:47 с задержкой примерно в 30 минут. Еще один рейс Чита заявлен к прилету в 11:41, опоздание около 20 минут. Самолет из Благовещенска должен сесть в 13:12 — отставание около получаса. Позже графика идет и рейс Махачкала: посадка планируется в 18:45 вместо 17:55.

Продолжение после рекламы

Также ожидается сильная задержка рейса Шарм-эль-Шейх. По расписанию он должен был прибыть в 23:45, но посадка перенесена на 02:00 ночи 27 ноября.

Задержки и отмены рейсов во Внуково 26 ноября

Во Внуково ночью и утром продолжаются сбои в расписании. По вылетам отменен рейс в Новый Уренгой — самолет должен был отправиться в 02:05. Также переносится вылет в Уфу — самолет задержан примерно на полчаса и уйдет в 09:30. Рейс в Санкт-Петербург смещен на 25 минут, в Ямбург — с 12:35 до 14:10, а вылет в Новосибирск, запланированный на 18:35, полностью отменен.

С прилетами ситуация заметно шире. Ранее был задержан Ереван, отменен рейс из Сыктывкара, который должен был прилететь еще 25 ноября. На посадку позже графика приходят самолеты из Тбилиси, Грозного и Хургады.

Утренняя волна задержек выглядит так: Тюмень прибудет в 07:46 (плюс ~25 минут к расписанию), Шымкент — к 08:06 (опоздание около 15 минут), Ташкент — к 08:09 (задержка 20 минут). Уфа садится в 08:29, Тюмень — повторно с переносом до 08:49, Красноярск — также к 08:49, оба с опозданием примерно на 35 минут.

Рейс из Еревана ожидается в 09:05, из Санкт-Петербурга — в 09:10, оба в среднем с опозданием около 40 минут. Сургут, Термез и Ош также идут со смещением — в пределах 20–30 минут. Снова отменен Новый Уренгой.

Днем задержки продолжаются: прилет из Когалыма ожидается в 11:06, Новосибирск придет почти на 2 часа 10 минут позже запланированного и прибудет лишь в 18:10. Самолет из Минеральных Вод также запаздывает — посадка переносится к 18:40. Последним в списке — рейс из Ямбурга, который задержан до 22:00, смещение — около полутора часов.

Задержки и отмены рейсов в других городах 26 ноября

Задержки и отмены рейсов в Пулково 26 ноября

В Пулково утром фиксируются первые сбои. Рейс Ош прибывает с задержкой почти в 20 минут — посадка ожидается в 07:57. Позже графика идет и Москва: самолет сядет только в 09:14, отстав от расписания примерно на 35 минут. Аналогичная ситуация и по Сургуту — его ждут в 09:45, плюс еще около получаса к изначальному времени.

В 10:00 планировался прилет Калининграда, но этот рейс полностью отменен. Один из московских бортов также не вписывается в график и смещается на 11:30 — задержка примерно на 30 минут.

По дневному расписанию изменений жестче: отменен рейс Москва — Пулково, который должен был прибыть в 14:00. Под вечер снят еще один — Череповец (19:55), а уже в 21:20 отменен второй московский рейс.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены рейсов в Сочи 26 ноября

В Сочи утренний график выглядит относительно спокойным, но без отклонений не обошлось. Самолет в Казань отправится даже раньше — вместо 11:20 вылет назначен на 10:50. Рейс в Москву задерживается — ожидаемый вылет в 15:00, что примерно на 40 минут позже первоначального времени.

По прилетам ситуация похожая — нерезкая, но заметная рябь по табло. Борт из Махачкалы уже пришел с опозданием, Новосибирск ожидается в 09:41 — примерно на полчаса позже. Новокузнецк тоже сдвигается — прибытие около 11:55, задержка порядка 35 минут.

Сургут придет к 12:20, то есть плюс около получаса, а рейс из Шарм-эль-Шейха — к 12:25, что тоже дает около 25 минут отставания от графика. На текущий момент — все зафиксированные изменения. Общая картина по Сочи выглядит рабочей, без массовых сбоев и отмен.

Задержки и отмены рейсов в Новосибирске 26 ноября

В новосибирском аэропорту Толмачево утренний график дышит неровно, но без хаоса. По вылетам сейчас только два изменения: рейс в Душанбе сдвинут с 12:45 до 14:00, а рейс в Иркутск (13:05) — отменен. Больше активных корректировок по отправлениям нет.

Прилеты — куда насыщеннее. Уже прошли задержки бортов из Екатеринбурга, Иркутска, Москвы, Казани, Красноярска, Улан-Удэ, Абакана. Ожидаются дальнейшие смещения. Самое заметное — Якутск, который вместо 09:30 приземлится ориентировочно к 12:50. Рейс из Читы прилетел в 10:39, хотя должен был в 09:45. Также позже шли борта из Братска, Пекина, Кызыла, Иркутска, Нижневартовска. Полярный придет около 13:01, вместо 11:30 — задержка больше полутора часов. Магадан — к 13:45, при исходном времени 11:50. Владивосток тоже сдвигается — вместо 12:10 посадка ожидается в 13:33.