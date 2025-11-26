В Чувашии после атаки украинских беспилотников пострадали два мирных жителя
26 ноября 2025 в 09:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате атаки украинских БПЛА в Чувашии пострадали два человека, среди которых есть несовершеннолетний. Обнаружены повреждения в двух жилых домах. Об этом сообщил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал