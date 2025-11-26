Губернатор Чувашии рассказал о пострадавших и поврежденных зданиях после атаки ВСУ
Из-за атаки беспилотников пострадали жилые дома
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На Чебоксары совершена атака БПЛА, повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор глава Чувашской Республики Олег Николаев.
«Уважаемые жители Чувашии, сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал Николаев в своем официальном telegram-канале. Также пострадали два жителя, им оказана медицинская помощь. Жители пострадавших зданий были эвакуированы, но сейчас уже возвращаются домой.
Из-за атаки дронов в городе временно остановлена работа аэропорта. Экстренные службы продолжают работы по обеспечению безопасности населения.
