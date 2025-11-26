Губернатор Чувашии рассказал о пострадавших и поврежденных зданиях после атаки ВСУ

«Уважаемые жители Чувашии, сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал Николаев в своем официальном telegram-канале. Также пострадали два жителя, им оказана медицинская помощь. Жители пострадавших зданий были эвакуированы, но сейчас уже возвращаются домой.