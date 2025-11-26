В Воронежской области ночью сбито 12 беспилотников
26 ноября 2025 в 09:27
Фото: © URA.RU
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитых за ночь силами ПВО 12 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет.
