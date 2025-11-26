Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замгубернатора Ростовской области

По данным Генпрокуратуры, стоимость имущества значительно превышает декларируемые доходы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генпрокуратура РФ подала иск в суд с требованием обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Ростовской области и главы регионального минтранса Владимира Окунева. Общая сумма имущества, которое может быть изъято, достигает 370 млн рублей. Об этом сообщил источник.

«Генеральная прокуратура подала в Гагаринский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева и членов его семьи», — рассказал источник «Ведомостям». За более чем четырнадцатилетний период замещения публично значимых должностей Окуневым и бывшим замминистром транспорта Светланой Шаповаловой, а также их родственниками и доверенными лицами были приобретены 64 объекта движимого и недвижимого имущества общей стоимостью почти 370 млн рублей.

Среди имущества, которое прокуратура требует обратить в доход государства, — квартиры и машино-места в Ростове-на-Дону и Москве (в том числе помещения в престижных ЖК Freedom и Well House), жилые дома, земельные участки, коммерческая недвижимость, автомобили премиум-класса (Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser Prado, Mini Cooper), а также оставшаяся спецтехника.

По данным Генпрокуратуры, совокупная стоимость имущества, оформленного на Окунева, членов его семьи и доверенных лиц, значительно превышает декларируемые доходы и не объясняется законными источниками средств. По версии прокуратуры, еще в 2016 году, работая в «Автодоре», Окунев и Шаповалова создали компании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив их на родственников. После этого на неподтвержденные доходы были приобретены 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов, включая технику немецких и польских фирм MAN и WIELTON. Транспортные средства регистрировались на чиновников, их супругов и иных близких лиц, а затем сдавались в аренду указанным фирмам. Используя служебное положение, Окунев обеспечил участие подконтрольных компаний в государственных и муниципальных закупках, включая конкурсы, проводимые «Ростовавтодором».