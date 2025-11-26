Боец Фрол рассказал, как спасал раненых, убегая от 12 дронов: карта СВО на Украине 26 ноября

Боец ВС РФ был вынужден отбиваться от украинских дронов, пока спасал раненых товарищей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российский боец рассказал, как его эвакуационный отряд отразил атаку более десяти дронов ВСУ, пытаясь оказать помощь раненым. ВС РФ сжали «клещи» под городом Константиновка в ДНР, освободив село Иванополье. Также они развивают успех после освобождения города Купянск в Харьковской области и наступают на близлежащие села. Военкоры сообщают о взятии новых населенных пунктов. О том, что происходит на фронте СВО — в материале URA.RU.

Легенда карты Фото: URA.RU

Запорожский фронт

В ходе освобождения Затишья группа эвакуации ВС РФ успешно отразила атаку 12 FPV-дронов противника. Об этом сообщил санитарный инструктор с позывным Фрол, его слова передает ТАСС.

«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов. Мы бегали очень долго по лесопосадке от них, по всем траншеям, но нашли укрытие — небольшой брус был над нами», — рассказал Фрол.

Продолжение после рекламы

Он также подчеркнул, что медицинские подразделения на фронте постоянно находятся под прицелом противника. Минобороны России ранее сообщило об освобождении населенного пункта Затишье военнослужащими Восточной группировки войск.

ДНР

Константиновское направление

Бойцы ВС РФ освободили Иванополье в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российскую армию с освобождением Иванополья и отметил храбрость и отвагу военных четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.

На этом участке фронта противник потерял более 225 человек, а также значительное количество военной техники и оборудования. Среди них: шесть ББМ, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию американского производства, склады боеприпасов и материальных средств.

Иванополье — крупный населенный пункт, который имеет стратегическое значение. «Расположение населенного пункта делает его крайне значимой точкой для развития успеха», — отметил командир первого батальона 1194-го полка с позывным «Джеф». Освободив село, ВС РФ сжали «клещи» под Константиновкой.

«В первую очередь, конечно, это подготовка бойцов, так как подготовкой у нас занимаются профессиональные инструкторы, ну и, естественно, не обошлось без поддержки артиллерии. Иванополье — это ключевой объект, я бы даже сказал плацдарм, с которого наши войска начнут развивать наступление на Константиновку», — отметил комвзвода с позывным Ромул.

На бывших украинских позициях в Иванополье были захвачены техника и вооружение ВСУ, в том числе производства стран НАТО. Среди трофеев — стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения. Штурмовик с позывным «Риф» описал ход штурма: «Работа штатная, указания по рации — выполнение команд. Зашли, отработали. Для командира я — его глаза на земле. А они — это мои глаза, вид сверху».

Красноармейское направление

Военнослужащий ВСУ Богдан Король, попавший в плен к российским войскам, рассказал о ситуации в Красноармейске. По его словам, украинские военные не знали, что находятся в полном окружении.





«Задание было — поменять тех, кто был на „лежке“, и по рации докладывать о том, что видели и что слышали. Обещали отправить максимум на два месяца», — рассказал пленный, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что условия содержания ухудшались: если в начале были вода и сигареты, то во второй месяц ситуация стала сложнее, и были периоды, когда солдаты не ели вообще. Король подчеркнул, что российские войска уже были в городе, а украинские военные об этом не знали. «Когда мы были на позициях, русские уже были в городе, а мы еще сидели и даже не знали, что находимся в полном окружении», — отметил он.

Продолжение после рекламы

Пленный добавил, что из-за высокой интенсивности российских ударов многие украинские военные начали оставлять позиции без разрешения командования. «Сказали ждать. Ждать не было смысла, потому что не было ни укрытия, ничего. Начали сами отходить, без команды», — рассказал Богдан Король.

Он также сообщил, что его подразделение неоднократно пыталось связаться с командованием, чтобы попросить о ротации, но получало отказ. В итоге Богдан Король и его сослуживцы были взяты в плен российскими военнослужащими группировки войск «Центр».

Харьковский фронт

Развитие успеха под Купянском

В районе сел Богуславка и Новая Кругляковка подразделения ВС РФ в ходе наступательной операции окружили часть украинских военных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе успешной наступательной операции наших войск, двумя сосредоточенными ударами с дальнейшим продвижением, часть украинских боевиков оказалась в оперативном окружении в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области», — сказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что, несмотря на регулярные контратаки ВСУ со стороны Новоплатоновки, сложившаяся обстановка делает деблокирование окруженных подразделений практически невозможным. Марочко добавил, что 4-километровый участок дороги Новоплатоновка — Богуславка находится под огневым контролем российских войск. Кроме того, с запада пути к отступлению для ВСУ перерезает Оскольское водохранилище.

Освобождение Волчанска

Военкоры сообщили о том, что Волчанск перешел под контроль российских военных, сейчас они ведут зачистку города. «Противник потерял контроль над городом полностью», — написал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Армия России наступает по реке Волчья на села Волчанские Хутора и Зыбино.

Он добавил, что ВС РФ продвигаются и в окраинах города. Так, через Татарский лес они наступают на село Прилипки и ведут бои на окраине сел Лиман и Вильча.

Сумское направление

Удары ВС РФ по мостам и переправам в Сумской области существенно затруднили логистику украинских войск. По данным источника, ситуация осложнилась настолько, что сил одной инженерной бригады недостаточно для восстановления путей снабжения подразделений украинской армии. Для решения проблемы в регион переброшен 145-й отдельный ремонтно-восстановительный полк.

«Интенсивная работа авиации и „Гераней“ по мостам и переправам существенно затруднила логистику врага в Сумской области», — отметил собеседник ТАСС. Это подтверждает информацию о том, что повреждения инфраструктуры серьезно повлияли на способность ВСУ поддерживать снабжение своих подразделений.

Продолжение после рекламы