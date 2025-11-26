Маникюр зима 2025-2026: 12 модных идей и цветов на Новый год 2026

Зима 2025-2026 задает новые тренды в маникюре Фото: URA.RU

Маникюр на зиму 2025–2026 уже известен: в топе красный и золотой к Новому году, бархатные ногти, жемчужная втирка, ультратонкий френч и стиль Old Money. В материале URA.RU — самые популярные цвета, формы и дизайны этой зимы, а также техники, от которых уже пора отказаться.

Модные цвета маникюра зимой 2025–2026

Цвета маникюра зимой 2025 становятся более насыщенными, праздничными и одновременно универсальными для повседневного образа. По словам Элины Анохиной, владельца салона с многолетним опытом, строгого «цвета сезона» нет, но уже видны явные фавориты, которые будут популярны всю зиму 2025–2026:

Красный маникюр — яркий, праздничный, символ 2026 года Красной Огненной Лошади. Изумрудно-зеленый маникюр — глубокий, зимний оттенок, который подходит и для вечерних, и для повседневных образов. Глубокий синий маникюр — стильный и универсальный, гармонирует с золотыми или серебряными деталями. Серебро и блестки — металлические акценты, поталь и сияние, которые делают праздничный маникюр эффектным. Молочный маникюр — универсальный, нейтральный оттенок, который выбирают 80–90% клиенток; идеален для любого стиля. Бордовый бархатный маникюр — насыщенный и роскошный цвет для техники бархатного и велюрового маникюра. Темно-изумрудный, шоколадный и угольно-черный — глубокие зимние оттенки, которые отлично смотрятся в минималистичном дизайне и подходят для офиса и вечеринок.

Эксперт подчеркивает: «выбирайте цвета маникюра зимой 2025, которые подчеркивают индивидуальность, гармонируют с образом и не перегружают дизайн. Сейчас блеск, глубокие оттенки и нюд отлично сочетаются между собой».

Красный маникюр на Новый год 2026 с золотом — самый модный цвет зимы 2025–2026 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Форма ногтей 2025–2026: какой квадрат сейчас носят все

«Сейчас на пике популярности четкий квадрат с ровными параллельными линиями, — делится наблюдениями специалист. Эксперт поясняет, что современный квадрат отличается от популярного десятилетие назад:

«Раньше делали массивные ногти с прямыми углами. Сейчас мы создаем более утонченную версию — с аккуратной аркой и слегка скругленными боками, что повышает комфорт носки и снижает риск поломки». Особенно востребована такая форма среди деловых женщин, отмечает мастер: «Она выглядит строго и элегантно, при этом практична в повседневной жизни».

Для тех, кому классический квадрат кажется слишком строгим, специалист предлагает промежуточный вариант — мягкий квадрат или скво-овал. «Это золотая середина между квадратом и овалом: углы слегка скругляются, но общая геометрия сохраняется. Форма подходит даже для ослабленных ногтей и смотрится современно».

Четкий квадрат короткие ногти зима 2025–2026 — главная форма сезона Фото: URA.RU.

Тренды маникюра 2025

Важно! Визуализации трендов созданы нейросетью и служат для ознакомления с концепциями. Фактическое исполнение маникюра может варьироваться в зависимости от особенностей ногтевой пластины, техники мастера и используемых материалов. Для точного воспроизведения дизайнов рекомендуем обратиться к профессиональным нейл-мастерам или изучить работы в блогах, пабликах или Pinterest.

Маникюр Old Money и голые ногти 2025–2026

По словам специалиста, сейчас на пике популярности тренд «голые ногти» или Old money. «Многие клиенты сознательно снимают покрытие, выбирая естественность, — отмечает эксперт. — Однако этот тренд требует более частого посещения мастера: не раз в 3 недели, а каждые 2 недели».

Она подчеркивает, что при таком подходе кожа рук и кутикула нуждаются в особо тщательном уходе, а свободный край нужно регулярно подпиливать.

Маникюр Old Money голые ногти 2025–2026 — естественность в тренде Фото: URA.RU

Нюдовый маникюр зимой 2025-2026

Как объясняет мастер, идеальная альтернатива для ценителей естественности — нюдовые оттенки.

«Суть в том, чтобы подобрать цвет, максимально близкий к естественному тону кожи, — говорит она. — Создается ощущение, что покрытия нет, но при этом ногтевая пластина защищена». По ее мнению, такой маникюр универсален и подходит для любого случая.

Нюдовый камуфлирующий маникюр зима 2025–2026 фото Фото: URA.RU

Френч зимой 2025-2026: тонкий, микро- и обратный

«Френч был, есть и будет», — говорит эксперт. Но современные варианты уже сильно отличаются от классики. Сейчас особенно востребованы следующие техники:

Тонкая улыбка без усиков — линия покрытия идет только по свободному краю ногтя, минималистично и аккуратно. Выкладной френч — сложная техника, которой владеют единицы мастеров. Позволяет создавать объем и интересные текстуры. Слайдер-френч — с мраморным рисунком, фольгой или цветной линией улыбки; выглядит эффектно, быстро не надоедает. Микро-френч и «обратный» френч — ультратонкая полоска (0,2–0,5 мм) по линии кутикулы вместо привычной улыбки.

Детали микро-френча:

чаще всего используют черный, золотой, серебряный или бордовый цвета;

база остается нюдовая или молочная;

эффект выглядит минималистично, дорого и аккуратно даже через 4 недели.

«Все больше девушек просят именно этот вариант вместо обычного френча», — подтверждают мастера топ-салонов.

Микро-френч черный, серебряный и золотой зима 2025–2026 — самый модный френч 2025 Фото: URA.RU

Бархатный маникюр 2025-2026

Зимой 2025–2026 популярность набирает маникюр с эффектом бархата или велюра. Эта техника называется velvet nails и позволяет ногтям выглядеть как текстиль высокого класса — мягкими и необычными на ощупь.

Для создания покрытия используют специальные бархатные пудры или матовый топ с микро-ворсом. Пудра наносится на липкую основу или гель-лак, после чего закрепляется топом. Такой маникюр выглядит мягким, бархатистым и реалистично повторяет текстуру ткани.

Самые популярные цвета зимы — глубокий бордовый, темно-изумрудный, шоколадный и угольно-черный. Они создают ощущение роскоши и отлично смотрятся на праздничных образах, но при этом подходят и для повседневного стиля.

Главное преимущество такого маникюра — красота без лишнего декора. Никаких страз, блесток или сложных рисунков: ногти сами по себе выглядят дорого и аккуратно. Эта техника подойдет и для длинных, и для средних ногтей, делая руки ухоженными и стильными.

Чтобы бархатный маникюр держался дольше, избегайте сильного трения и сразу после процедуры не наносите привычные масла для кутикулы. По словам мастеров, этот тренд входит в моду благодаря тому, что «выглядит эффектно, но не перегружает образ». Такой 3D-дизайн сочетается с нюдом, молочной базой, полупрозрачными серыми и дымчатыми оттенками. Он в меру праздничный, но подходящий и для офиса — «то самое чувство, когда маникюр выглядит как дорогой аксессуар, а не как сложная скульптура».

Бархатный маникюр зима 2025–2026 фото Фото: URA.RU.

Жемчужная втирка 2025-2026

Самый вирусный тренд конца 2025 — жемчужная втирка с эффектом «русалка», но в холодных зимних оттенках:

белый жемчуг

голубовато-сиреневый

розово-серый

зеленый хамелеон

Наносится на молочную или нюдовую базу, получается мягкое сияние, как будто ногти покрыты инеем или жемчугом. Идеально под новогодние платья и шубы, фотографируется шикарно при любом освещении. Эти четыре направления прямо сейчас набирают обороты и точно будут в топе всю зиму 2025–2026 наряду с классикой, уверена владелец салона.

Бордовый бархатный маникюр зима 2025–2026 фото Фото: URA.RU

Битое стекло и хрустальные ногти на Новый год 2026

Классическое «битое стекло» вернулось, но в новой, более дорогой и тонкой версии:

ультратонкая голографическая фольга разных форм (не только треугольники, но и ромбы, полумесяцы)

укладывается под прозрачный слой или в «аквариум»

чаще всего на 1–2 пальца, а не на все 10

Топовые сочетания: молочная база + серебро/золото, нюд + северное сияние, красный + крупные золотые осколки. Эффект «ледяных» ногтей идеально вписывается в зимнюю эстетику и новогодние вечеринки.

Битое стекло серебро и золото зима 2025–2026 — хрустальные ногти на Новый год Фото: URA.RU

Новогодний маникюр 2026 с красным и золотом

2026 год — год Красной Огненной Лошади, поэтому красный маникюр с золотом стал абсолютным хитом еще в ноябре и точно останется главным трендом всей зимы 2025–2026. «Красный + золото заказывают 70 % клиенток на декабрь и январь. Это классика, которая никогда не выйдет из моды, но в этом сезоне ее делают особенно роскошно и дорого», — рассказывает Элина Анохина.

Мужской маникюр: новый стандарт ухоженности

«Мужской маникюр давно перестал быть редкостью — сегодня это норма гигиены и самодисциплины», — отмечает владелица салона. Процедура включает обработку кутикулы, полировку ногтевой пластины и укрепляющие процедуры, занимая всего 30-40 минут.

Эксперт наблюдает рост популярности услуги среди бизнесменов и спортсменов: «Ухоженные руки стали показателем аккуратности и внимания к деталям. Легкий массаж и профессиональная обработка дают видимый результат, который ценят современные мужчины».

Мужской маникюр 2025–2026 — обработка без покрытия фото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что сейчас ценят клиенты больше всего

Специалист отмечает два главных запроса 2025 года: «На первом месте — чистота и опрятность: никаких толстых слоев, все под кутикулу, чтобы маникюр выглядел свежим все три недели. На втором — скорость. Сейчас многие мастера делают полный маникюр с покрытием и дизайном за час без потери качества. Времени у людей все меньше, поэтому „быстро и идеально“ стоит дороже, и клиентки это понимают».

5 антитрендов маникюра, от которых отказываются в 2025–2026

По словам эксперта с многолетним опытом, в современном маникюре постепенно уходят в прошлое следующие техники:

1. Избыточный декор

Стразы, блестки, сложная роспись и объемные элементы на всех ногтях сразу уходят на второй план. Эксперт отмечает: «Клиенты ценят умеренность и элегантную сдержанность. Акцент делают на одном–двух ногтях, остальное — минимализм».

2. Нереально длинные острые ногти

Маникюр с экстремально длинными и острыми формами постепенно теряет популярность. «В приоритете удобство и практичность без потери стиля», — поясняет специалист.

3. Резкие градиенты

Цветовые переходы с контрастными краями и яркими границами уходят из моды. Сейчас важен гармоничный, плавный и естественный переход, который дополняет общий образ.

4. Сложные праздничные покрытия на каждый день

Слишком яркие и громоздкие дизайны, которые выглядят как «декорации», теряют актуальность. Эксперт советует: «Даже для торжественных случаев лучше точечный декор и качественные материалы, которые смотрятся дорого и аккуратно».

5. Полное покрытие стразами и блестками

Маникюр, где все ногти полностью усыпаны декором, теряет популярность. Современные клиенты выбирают акцентный декор и сочетание с минималистичной базой.

Чек-лист: уход за руками и кутикулой зимой 2025–2026

1. Ежедневное питание кожи рук

Использовать питательные кремы с натуральными маслами и восками.

Наносить крем за 30 минут до выхода на улицу.

Создавать защитный барьер от холода, ветра и сухого воздуха.

2. SPF-защита даже в холодное время года

Наносить солнцезащитный крем для рук при длительном пребывании на улице.

Защищать кожу от ультрафиолетового излучения зимой.

3. Уход за кутикулой вечером

Делать масляные ванночки или аппликации с витамином Е.

Предотвращать сухость, трещины и заусенцы.

Поддерживать здоровье кутикулы перед маникюром.

4. Профессиональный уход

Посещать салон каждые 2–3 недели для комплексного ухода.

Особое внимание при частом использовании антисептиков.

Поддерживать идеальный вид рук между визитами к мастеру.

5. Советы для дополнительной защиты

Носить перчатки из мягких тканей на морозе и в ветреную погоду.

Избегать длительного контакта с горячей водой и бытовой химией без защиты.

Использовать увлажняющие и восстановительные масла в течение дня.