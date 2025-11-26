В Чувашии объявили эвакуацию после атаки БПЛА: где находится регион и что известно про удары

Украинские дроны атаковали жилую застройку в Чебоксарах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Республика Чувашия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ ударили по городу Чебоксары — там были повреждены два жилых дома. Власти начали эвакуацию людей. Есть несколько пострадавших. Подробнее о последствиях атаки дронов Украины — в материале URA.RU.

Легенда карты Фото: URA.RU

Атака на Чувашию

Украинские дроны атаковали Чувашию ранним утром 26 ноября 2025 года. Массированная атака была совершена на город Чебоксары. Власти начали эвакуацию людей для обеспечения их безопасности.

«Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами <...> В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения», — написал глава республики Олег Николаев в telegram-канале.

Продолжение после рекламы

Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Также Николаев напомнил о мерах безопасности: запрещено распространять фото и видео с беспилотниками или их обломками, а также с работой ПВО. По слова главы региона, эти меры позволяют обеспечить безопасность, а также работу всех необходимых служб.

Повреждение домов и пострадавшие

В результате атаки пострадали два человека, один из них — подросток. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме. Также были повреждены два жилых дома.

«К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах <...> Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал Николаев.

Последствия

В настоящее время ситуация находится под полным контролем властей и экстренных служб. Угрозы атаки больше нет.

На местах происшествий работают экстренные службы, устраняя последствия атаки и обеспечивая безопасность. Эвакуированные жители возвращаются в свои дома. Глава республики пообещал помощь всем нуждающимся. Он также призвал людей не поддаваться панике, доверять только проверенным фактам и не распространять непроверенную информацию.