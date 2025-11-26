Водители столкнутся с рядом изменений в декабре 2025 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В декабре 2025 года произойдет ряд изменений, который затронет многих водителей в России. В частности, повысится утильсбор для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, что может привести к подорожанию ряда иномарок.

Будут определены требования для зимней резины, несоблюдение которых повлечет штраф. Также в декабре заканчивается срок уплаты транспортного налога и замены прав для некоторых водителей. Подробнее обо всех изменениях для автомобилей под конец года — в материале URA.RU.

Изменения в автосфере в декабре

Изменение расчета утильсбора

Новые правила утильсбора затронут машины мощнее 160 л.с.

С 1 декабря в России начнет действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за границы. Основное изменение касается правил предоставления льготы физическим лицам.

Ранее россияне, покупавшие машину за рубежом для личного пользования, оплачивали утильсбор по сниженной ставке. Однако с декабря льгота будет распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Машины с более мощным двигателем будут облагаться высоким коммерческим тарифом.

Инициатива принадлежит Минпромторгу. В сентябре 2025 года ведомство разработало проект после обращения ассоциации «Объединение автопроизводителей России».

Для автомобилей мощностью до 160 л. с., которые ввозят физические лица для личного пользования, продолжат действовать прежние льготные ставки:

3,4 тысячи рублей — за новый автомобиль;

5,2 тысячи рублей — за машину старше трех лет.

Подорожание «параллельного» импорта

Эксперты прогнозируют стремительное подорожание автомобилей с 1 декабря из-за новой методики расчета утильсбора. Директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков предупредил о возможном «ценовом шоке».

Подорожание особенно затронет популярные модели с двигателями свыше 160 л. с., такие, как Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chery Tiggo 8 Pro Max, Hyundai Palisade и BMW X5. Доплата за эти модели может составить от сотен тысяч до миллионов рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр также считает повышение цен в декабре неизбежным. Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует жесткую просадку автомобильного рынка в декабре и ожидает оживления не раньше весны 2026 года.

Требования к зимней резине

В декабре обновят требования к резине

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины будет считаться нарушением. Требования к сезонности шин закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза и постановлении правительства от 27.05.2023 № 837.

Правило распространяется на категории M1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили). В период с декабря по февраль на всех колесах должны быть установлены зимние шины. Инспекторы смогут проверить соответствие визуально — по специальной маркировке и символу снежинки.

Штраф за езду на несезонной резине останется прежним — 500 рублей. Однако автомобилистам следует учитывать и другие требования к состоянию шин:

запрещен износ ниже индикатора;

недопустимы порезы, расслоения и трещины;

нельзя использовать разные типы шин на одной оси;

отсутствие болтов крепления — прямое нарушение.

для грузовиков и автобусов без зимней резины обязательны цепи противоскольжения.

Замена водительских прав

Водительские удостоверения в России действуют десять лет, после чего их необходимо заменить. Во время пандемии и последующих ограничений государство несколько раз автоматически продлевало документы, срок действия которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Фактически этим правам добавили еще три года действия.

Все удостоверения, срок действия которых истекал в указанный период, должны быть заменены до окончания декабря 2025 года. В противном случае управлять автомобилем будет запрещено. Штраф за нарушение составит от 5 до 15 тысяч рублей, а машину отправят на штрафстоянку.

Срок оплаты транспортного налога





Срок оплаты транспортного налога заканчивается в декабре

Крайний срок оплаты транспортного налога за 2024 год для физических лиц — 1 декабря. ФНС самостоятельно рассчитывает сумму и отправляет уведомление — по почте или в личный кабинет на «Госуслугах».

С ноября 2025 года налоговая получила право автоматически списывать долги без суда. Это право закреплено в законе № 287-ФЗ и касается всех налогов, которые россияне платят самостоятельно. Если задолженность превышает 500 рублей, срок уплаты прошел, а гражданин не оспорил требования ФНС, то налоговая сможет списать деньги прямо со счета должника.

Обновление справочников по ОСАГО

Обновление справочников стоимости запчастей, материалов и нормо-часов для восстановления автомобилей, пострадавших в результате ДТП, пройдет 19 декабря. Эти данные используются при расчете страховых выплат и размера полиса. Обновление проводится раз в квартал, и финальная коррекция 2025 года запланирована на 19 декабря.

Завершение акции для электромобилей

Акция, позволяющая владельцам российских электрокаров бесплатно пользоваться платными трассами, завершится 31 декабря. В 2025 году льготой могли воспользоваться физические лица, компании и индивидуальные предприниматели.