Ушаков раскрыл, зачем западным СМИ был нужен «слив» его разговора с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможных утечках информации в ходе его закрытых переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Такое предположение он высказал, комментируя публикации зарубежных СМИ о содержании разговоров.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы», — подчеркнул Ушаков. Он также отметил, что суть его регулярных переговоров с Уиткоффом носит закрытый характер и не подлежит публичному комментированию.

Дипломат воздержался от раскрытия конкретных тем обсуждаемых вопросов, сославшись на конфиденциальность переговорного процесса. При этом он подтвердил интенсивность контактов с американским представителем в рамках диалога по украинскому урегулированию.

