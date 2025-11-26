Логотип РИА URA.RU
Ушаков раскрыл, зачем западным СМИ был нужен «слив» его разговора с Уиткоффом

Ушаков заявил о возможных утечках в переговорах с Уиткоффом
26 ноября 2025 в 11:21
Российский дипломат сообщил о прослушивании переговоров с США

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможных утечках информации в ходе его закрытых переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Такое предположение он высказал, комментируя публикации зарубежных СМИ о содержании разговоров.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы», — подчеркнул Ушаков. Он также отметил, что суть его регулярных переговоров с Уиткоффом носит закрытый характер и не подлежит публичному комментированию.

Дипломат воздержался от раскрытия конкретных тем обсуждаемых вопросов, сославшись на конфиденциальность переговорного процесса. При этом он подтвердил интенсивность контактов с американским представителем в рамках диалога по украинскому урегулированию.

Ранее глава суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг подлинность опубликованной Bloomberg стенограммы его телефонного разговора с Юрием Ушаковым, назвав публикацию фейком. Агентство утверждало, что в беседе 29 октября обсуждались варианты взаимодействия с США по украинскому урегулированию.

