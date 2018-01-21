Как спецслужбы проморгали новую опасность для россиян?

12:35 21 января 2018 7

За два месяца люди, «слышащие голоса», напали на журналистку «Эха Москвы», взорвали дом в Ижевске и совершили теракт в Петербурге Скрин из фильма рэпера Хаски «Психотроника»

В конце 2017 года произошло сразу три громких преступления с жертвами, которые, на первый взгляд, казались не связанными между собой. За одним поспешили увидеть провластных активистов, накачанных ТВ-пропагандой, за другим — бытовую халатность, за третьим — террористов запрещенной ИГИЛ. Однако в реальности за ними стояли совсем другие люди. «URA.RU» — о том, почему «владельцы шапочек из фольги» начали убивать «псиопов» и как на этой войне гибнут простые люди.

23 октября 2017 года неизвестный с ножом ворвался в редакцию «Эхо Москвы» и ранил журналистку Татьяну Фельгенгауэр. К счастью, она выжила. Обвиняемый Борис Гриц уверяет следствие, что ведущая «телепатически его изводила».

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сказала, что не знает человека, напавшего на нее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего две недели спустя, 9 ноября 2017-го, житель Ижевска отсоединил шланг газовой плиты и ушел из дома. В результате взрыва обвалился целый подъезд, погибло 7 человек. Взорвавший дом Александр Копылов заявил, что пытался заглушить в своей голове голоса соседей, которые уже несколько лет обсуждают и оскорбляют его.

Спустя полтора месяца, 27 декабря, в петербургском супермаркете прогремел взрыв, 13 человек получили ранения. Президент назвал случившееся терактом, а ответственность на себя взяла запрещенная в России ИГИЛ. Однако позже истинный виновник теракта — 35-летний житель Петербурга Дмитрий Лукьяненко — заявил, что терактом хотел обратить внимание на адептов «психологических тренингов», которые его изводят. Никаких связей с ИГИЛ у него выявлено не было.



«Я боюсь, что скоро во мне не останется меня, будут только они».

В начале декабря свой первый короткометражный фильм выпустил, пожалуй, самый мрачный и психоделичный российский рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски. 12-минутный ролик получил название «Психотроника». В нем повествование идет от лица молодого таксиста, которого вдруг одолевает паранойя и он начинает сомневаться в целях своих загадочных пассажиров. Позже он выясняет, что мир давно захватили псиопы — психические операторы, которые захватывают сознание простых людей и превращают их в марионеток. «Я боюсь, что скоро во мне не останется меня, будут только они», — говорит главный герой фильма.

Сам Хаски утверждает, что перед съемкой фильма несколько ночей «залипал на форумах для параноиков и шизофреников». «После этого всерьез начинаешь сомневаться во вменяемости института человечества вообще», — заметил исполнитель.

Клипы самого Хаски сильно отдают психоделикой Скрин из клипа Хаски «Ай»

Интернет действительно кишит группами, посвященными борьбе с «пси-террором». Так называют психическое воздействие на человека с помощью специального оборудования. «Жертвы пси-терорра» слышат голоса, незримо ощущают поблизости чье-то присутствие и даже ощущают физическое воздействие на свое тело. Их тысячи только на просторах России и СНГ. И все они пытаются донести до общества, что против миллионов людей давно развязана «психотронная война». Их сообщества носят довольно стандартные названия: «Стоп пси-террор», «Анти пси-террор», «Анти пси-террор поисковик».

«Жертвы псиопов» регулярно пишут журналистам, флудят на форумах и даже выходят на улицы с пикетами.

«Журналисты будут вас игнорировать. Модераторы будут блокировать ваши статьи. Я уверен, что полиция, МВД будут игнорировать ваши заявления. Везде вас будут лишать работы», — предупреждает своих единомышленников в одной из групп «ВКонтакте» человек по имени Юрий.

Именно так выглядит пси-прибор, по мнению одной из жертв пси-терроризма Фото прислано корреспонденту URA.RU в переписке

«Жертвы псиопов» единодушны в самом факте пси-атак, однако в том, кто и почему их осуществляет, они сильно расходятся. Большинство полагает, что их атакуют собственные соседи. «При смене квартиры я был заказан соседом сверху, который был моим псиопом-лишителем сна. Но пси-операторы могут быть где-угодно и кто-угодно. Самое страшное, когда они дают поиграться своим детям. Их дети за пультом псигенератора гораздо страшнее их самих», — описывает свои мучения Юрий все в той же группе.

Многие из «жертв псиопов», не выдерживая атаки соседей, уезжают из дома. «Они стали прессовать меня, видимо, хотели, чтобы я съехал. А когда я съехал, в мою квартиру вселился один из них», — рассказал свою историю корреспонденту «URA.RU» 32-летний житель Петербурга по имени Игорь. Он предложил посмотреть свое видео, в котором он подробно рассказывает, как его атаковали псиопы. В ролике Игорь говорит, что впервые «почувствовал» соседей в январе 2015 года. Они обсуждали, как будут его убивать. Игорь решил действовать на упреждение и пошел к ним с газовым пистолетом. Разборка закончилась в полиции.

Как правило, голоса в голове вынашивают планы по убийству своих жертв или предлагают им совершить самоубийство. В иных случаях — травят и настраивают против всех окружающих.

В своем документальном фильме Хаски представил основные правила защиты от псиопов Скрин из фильма Хаски «Психотроника»

Многие полагают, что за псиопами стоят спецслужбы и государство в целом. «Будьте бдительны все, кто идёт к стоматологу, хирургу, лору, разным врачам, которые будут с вами физически контактировать. Осторожнее ездите в общественном транспорте, вам будут норовить поставить чип», — поделился с корреспондентом «URA.RU» 22-летний Михаил.

Подпитывает опасения «жертв псиопов» и специальная литература. Особой популярностью пользуется книга «Психотронная война. От мифов к реалиям», которую еще в 1993 году написали физиолог Игорь Винокуров и профессор биофизики Георгий Гуртовой. Они уверяют читателей, что государства давно готовятся к глобальной войне и испытывают на гражданах новое психотронное оружие. Книга смогла дать людям внятное объяснение, откуда берутся голоса в их голове.

«Пора собираться и мочить этих тварей»

Попытки объединиться, чтобы дать отпор псиопам, предпринимаются довольно давно. Так, с начала 90-х в столице действует Московский комитет экологии жилища (у организации даже есть свой собственный сайт). Его основная цель — остановить психотронные эксперименты, которое правительство, по мнению активистов, проводит над людьми. Главные методы борьбы — пикеты, митинги и петиции. Основной костяк активистов — люди, которым глубоко за 60, однако есть и люди помоложе. Традиционным средством борьбы многие из них считают «шапочки из фольги». «Я взял кусок из фольги, загнул как немецкий шлем. Вы будете ржать, но я протестил этот шлем, и он реально работает», — рассказывает на Youtube одна из «жертв псиопов».

Борцы с псиопами старой школы любят выходить на пикеты Сайт Lurkmore

Социальные сети и интернет в целом помогли активистам развить и более современные формы организации. Так, только в социальной сети «ВКонтакте» существуют десятки групп, где сидит молодая аудитория, и ее настроения куда более радикальные, нежели у московских пенсионеров. «Я за то, чтобы объединяться по городам и мочить этих тварей! Что может сделать Московский комитет экологии жилища, пенсионерки эти? Пытаются что-то там донести до государства. Их никто не слушает, их все нах*й посылают, а толку ноль», — говорит в своем видео Игорь из Санкт-Петербурга. Позже он сообщил корреспонденту «URA.RU», что несколько пересмотрел свои взгляды и теперь считает, что бороться с псиопами лучше все-таки молитвой.

С устремлениями Игоря солидарен и 21-летний Стефан из Керчи. «Бороться с ними нужно физически. А также уничтожать их технику», — рассказал он «URA.RU».

На Youtube активно распространяется видео, где «псиопы с их техникой пойманы с поличным». Правда, насилие в их адрес оказывается пока что лишь вербально.

В соцсетях активно обсуждаются и последние новости. «Все правильно мужик сделал», — комментирует в группе, посвященной пси-террору, пользователь с именем Иван Сергеев действия напавшего на Татьяну Фельгенгауэр.

Жертвы пси-террора считают, что шапочки из фольги помогают от атаки псиопов С сайта fishki.net

С ним не соглашается Мария Орлова. Она считает, что Фельгенгауэр сама невинная жертва псиопов. «Очевидно, что нападение на журналистку „Эхо Москвы“ Борисом Грицем является следствием психотрона, которому подвергаются десятки тысяч человек. Я уверена, что эта журналистка не участвовала в травле Грица. Но операторы психотрона, которые его обрабатывают, постоянным воздействием на сознание уверили его, что это именно она его достает», — пишет Орлова.

Имена у «жертв псиопов» «ВКонтакте» почти всегда условны. Как правило, они сидят на фейковых страничках, не выкладывают своих фотографий и личной информации. У огромного количества страниц последней датой посещения соцсети стоит 29 или 30 декабря. За пару дней до этого произошел теракт в Санкт-Петербурге.

Псиопов могут начать слышать до 4% населения

Люди начинают слышать голоса абсолютно внезапно, объяснил корреспонденту «URA.RU» заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии института им. Выготского Андрей Желяев. «К сожалению, мы до сих пор не знаем точные механизмы развития шизофрении. И можем только предполагать, что имеет место какая-то биохимическая поломка в мозгу, которая меняет восприятие окружающего мира», — рассказал Желяев «URA.RU». Психиатры выделяют определенный шизоидный тип личности, отличающийся вычурностью внешности и поведения. Шанс, что именно такие люди «услышат голоса», несколько выше, чем у остальных.

Описанные корреспондентом «URA.RU» случаи Желяев связал с синдромом Клембицкого-Керамбо, одним из симптомов параноидальной шизофрении. «Если неврозы и психосоматические расстройства возрастают при напряжении в обществе, то подобные случаи фиксируются примерно в равных количествах на протяжении всей человеческой истории. Им подвержены до 4% населения», — говорит психиатр.

Закон не обязывает госпитализировать людей с синдромом Клембицкого-Керамбо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подобный синдром был с человечеством все время, замечает судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. «Еще до революции в книжках по психиатрии был указан случай, в котором пациент был уверен, что какая-то группа людей в Кремле насаживала кал на палочки, нюхала его и пересылала запах ему в голову посредством электрических сигналов», — говорит эксперт.

Синдром Клембицкого-Керамбо эволюционировал вместе с человеком, замечает Желяев. «Раньше это было колдовство, наветы, всевозможные обряды. Далее были рудиментарные псевдотехнические идеи, затем была идея с природным электричеством. Ощущая нечто непонятное для себя, человек всегда пытался найти этому объяснение. И он находил его в рамках тех доктрин, которые актуальны на данный момент в обществе», — говорит психиатр.

Он отмечает, что синдром Клембицкого-Керамбо не предполагает принудительного лечения. «У нас есть закон о психиатрической помощи, в нем прописана масса факторов для неотложной госпитализации. И данный случай к нему не относится. Хотя потенциально данные люди могут представлять опасность», — замечает Желяев.

Силовики также исключили шизофреников из своей системы наблюдения, отмечает полковник запаса ФСБ Владимир Луценко. «В СССР существовала целая система отслеживания таких людей. КГБ даже составляла специальные списки, однако после краха СССР эта система была демонтирована и выброшена на помойку», — рассказал Луценко «URA.RU». По его словам, уже четверть века «жертвы псиопов» предоставлены самим себе. Спецслужбы не отслеживают их ни в реальности, ни в соцсетях.