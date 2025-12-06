Под Екатеринбургом сохранилась медная «кладовая», в ней даже бывал президент США

На горах нет туристических центров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Дегтярске (Свердловская область) есть две точки притяжения для тех, кто увлекается промышленным туризмом. Например, гора Лабаз на протяжении XX века был одним из центров добычи медной руды на Урале, а Кульбазка — славилась местом для отдыха. Подробнее о вершинах — в материале URA.RU.

Гора Лабаз

Гора, также известная как Караульная, имеет важное топонимическое значение. Название «Лабаз» в переводе с тюркского означает «кладовая», и оно оказалось пророческим, так как гора действительно стала огромной «кладовой» медной руды.

В XVIII веке здесь появились первые поселения углежогов: они хранили древесный уголь в специальных строениях — лабазах. Кстати, в своем рассказе «Медная доля» Павел Бажов писал о горе: «С вершины Лабаза открывался обычный для нашего края тех лет вид: всхолмленная лесная пустыня с правильными квадратами вырубок, бесформенными покосными участками и редкими селениями».

В начале XX века у подножия горы обнаружили крупное месторождение медно-колчеданных руд — одно из крупнейших в мире, поэтому с 1911 года на этом месте начали разрабатывать первые шахты, а Лабаз стал центром горнодобывающей промышленности.

С 1925 по 1930 года в Дегтярске занимался добычей медной руды английский концерн Lena Goldfields Limited на правах концессии. Среди прочих здесь работали родственники будущего президента США Ричарда Никсона, который, будучи ребенком, гостил у них. В 1959 году, уже в статусе вице-президента, Никсон посетил Дегтярск и спускался в одну из шахт.

В годы Великой Отечественной войны рудник работал на нужды обороны. Но со временем запасы руды постепенно истощались. Шахты «Капитальная №1» и «Капитальная №2», вокруг которых образовались огромные терриконы (отвалы пустой породы), были закрыты в 1970-м и 1995-м годах. Запасы серной руды были полностью отработаны в 1979 году, медно-цинковой — в 1995 году, после чего рудник закрыли.

Сегодня Лабаз — это место, которое привлекает любителей индустриального туризма. Здесь можно увидеть провалы и зоны обрушения на самой горе, образовавшиеся из-за подземных выработок, карьер, отвалы пустой породы, которые возвышаются над городом. Также с вершины горы открываются виды на озеро Ижбулат, Волчихинское водохранилище и Дегтярск.

Гора Кульбазка

В городе также есть гора Кульбазка, которую также называют Сухарной. Это не просто природный объект, а исторический центр отдыха горожан, где, по рассказам, в прошлые десятилетия проводились народные гуляния и даже танцы. Сегодня гора сохранила свое значение как одно из самых доступных и живописных мест для прогулок, с которого открывается панорама на город.

Кульбазка поднимается примерно на 500 метров над уровнем моря. С ее скалистой вершины взгляду открывается впечатляющая картина: внизу раскинулся сам Дегтярск с его характерными терриконами — немыми свидетелями горнодобывающего прошлого. Чуть дальше видны очертания легендарного Дегтярского медно-колчеданного месторождения. В ясную погоду сверху можно даже разглядеть Екатеринбург.