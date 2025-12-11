Топ-10 самых богатых публичных бизнесменов и политиков Пермского края

Бизнесмены Прикамья зарабатывают на нефти, спорте и колбасе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В конце уходящего года URA.RU решило вспомнить, каким образом зарабатывают пермские предприниматели и политики, имена которых у многих на слуху, ведь далеко не каждый состоятельный человек хочет, чтобы его имя где-то звучало. Агентство составило топ-10 жителей Пермского края, показавшихся редакции наиболее обеспеченными и часто появляющимися в публичном пространстве.

Андрей Кузяев поменял нефть на технологии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Андрей Кузяев

Почетный гражданин Перми, владелец Пермской финансово-производственной группы и президент ООО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году. С тех пор он его не покидает. В 2024 году издание оценивало состояние Кузяева в 1 млрд долларов США. Бизнесмен также контролирует пермский бизнес-парк «Морион» и элитный санаторий «Демидково» в Добрянке и еще порядка 80 организаций в различных сферах, в том числе и СМИ. Считается одним из самых влиятельных людей в региональной политике.

Александр Репин построил бизнес на продажах техники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Александр Репин

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин начинал с продаж холодильников, а в 2020 году участвовал в выборах губернатора Пермского края. Затем, на фоне конфликта с властями региона он почти полностью свернул девелоперский бизнес (наиболее известный его проект — ЖК «Арсенал), но продолжает развивать сеть автосалонов и сельскохозяйственный бизнес. Несмотря на падение, чистая прибыль всех его компаний — порядка 2 млрд рублей. Известно также о планах бизнесмена заняться строительным бизнесом в ЛНР.

Владимир Плотников - самый богатый депутат Пермской городской Думы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Владимир Плотников

Почетный гражданин Перми и депутат ее гордумы Владимир Плотников, которого в политтусовке называют теневым мэром Перми, является совладельцем ООО «Кабель Технологии Инновации» и еще нескольких фирм. Эта компания управляет пермским предприятием «Камский кабель» и за 2024 год зафиксировала чистую прибыль в 1,5 млрд рублей. Владимир Плотников в качестве депутата в 2021 задекларировал доход в 221 млн рублей и указал в декларации, что владеет двумя жилыми домами, половиной квартиры в Испании, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120, а также земельными участками. Сегодня депутаты декларации не публикуют, но доход парламентария вряд ли уменьшился.

Николай Благов приехал в Пермь из Краснодарского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Николай Благов

Бывший директор АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов сейчас трудится в региональном заксобрании во фракции ЛДПР. В 2021 году он попал в список Forbes под 21 номером в рейтинге 100 госслужащих с самыми высокими доходами. Его называли самым богатым пермским парламентарием. В 2021 году Благов официально задекларировал доход в 592,1 млн рублей. В собственности депутата также находилось 14 земельных участков, восемь жилых домов, квартира и 16 нежилых зданий. В 2025 году Благов полностью выкупил пермский курортный комплекс «Термы Тенториум».

Сергей Кущенко (слева) строил карьеру на спорте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сергей Кущенко

Почетный гражданин Перми, Президент Единой лиги ВТБ и один из создателей легендарного клуба «Урал-Грейт» в последнее время все чаще показывается на публике, а в 2023 году был одним из негласных идеологов проведения 300-летия Перми. Успех Кущенко построен на хороших связях. После «Урал-Грейта» он оказался в президентах ПБК ЦСКА, во многом благодаря олигарху Михаилу Прохорову. После покинул ЦСКА и отправился за Прохоровым в федерацию биатлона. Стоимость пермских активов баскетбольного менеджера оценивается более чем в млрд рублей.

Алексей Петров - самый богатый депутат, представляющий КПО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Алексей Петров

Депутат пермского заксобрания и владелец «Петровского мясного дома» Алексей Петров также считается одним из самых богатых парламентариев. В 90-е он сделал бизнес на общепите и смог сохранить аутентичную коми-пермяцкую кухню. В 2021 году он также попал в список Forbes, но уже под 62 номером в рейтинге 100 госслужащих с самыми высокими доходами. Тогда доходы депутата оценили более чем в 220 млн рублей. Сегодня у него есть ресторан национальной кухни, шесть кафе и пекарня. Помимо того, парламентарий является оператором и поставщиком питания в местные детсады и школы, а также запустил производство сыров и хамона.

Олег Третьяков связал жизнь с нефтяным бизнесом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Олег Третьяков

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Карьеру начинал с профессии слесаря по ремонту бурового оборудования в Ноябрьске. Начал работу в пермской компании 20 лет назад в должности начальника управления по строительству и ремонту. В 2021 году попал в список Forbes под 38 номером в рейтинге 100 госслужащих с самыми высокими доходами.

Алексей Андреев обеспечивает стабильный рост доходов компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Алексей Андреев

Почетный гражданин Перми и Пермского края Алексей Андреев является одним из старейших промышленников Пермского края. Он возглавляет предприятие оборонно-промышленного комплекса — ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) более 30 лет. В 2024 году рост выручки компании составил 28% и она достигла 16,1 млрд рублей. Чистая прибыль ПНППК составила 2 млрд рублей. Доля самого Андреева в уставном капитале общества составляет 45%.

Юрий Борисовец

Компания Юрия Борисовца построили в Перми несколько ТЦ и БЦ «Грин-Плаза» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец — совладелец группы компаний «РИАЛ», в которую входит несколько десятков юридических лиц. Основной доход в 2023 году он получал от строительства и сделок с недвижимостью. Он является массовым учредителем и совладельцем компаний, работающих в химической отрасли, строительстве и девелопменте, пищевой промышленности. Но в последнее время стал избавляться от своих активов. В 2024 году сообщалось, что Борисовец стал совладельцем долей в ООО «Сохо-Парк», которое управляет вольерным хозяйством по разведению благородных оленей.

Геннадий Шилов занимался химией и спортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Геннадий Шилов