Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Мошенники предлагают скачать «специальные» программы для обхода блокировки Roblox, рассказала Ермохина Фото: Илья Московец © URA.RU

Злоумышленники после блокировки игры Roblox начали обманывать детей, предлагая им различные пути для входа в игру. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру», — заявила Елена Ермохина. Ее слова приводит РИА Новости.

Мошенники предлагают через мессенджеры, соцсети или фишинговые сайты скачать «специальные» программы или ключи для обхода блокировки. В таких случаях злоумышленники выманивают банковские карты родителей или прямые переводы средств.

Продолжение после рекламы