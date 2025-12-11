Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
Мошенники предлагают скачать «специальные» программы для обхода блокировки Roblox, рассказала Ермохина
Фото: Илья Московец © URA.RU
Злоумышленники после блокировки игры Roblox начали обманывать детей, предлагая им различные пути для входа в игру. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.
«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру», — заявила Елена Ермохина. Ее слова приводит РИА Новости.
Мошенники предлагают через мессенджеры, соцсети или фишинговые сайты скачать «специальные» программы или ключи для обхода блокировки. В таких случаях злоумышленники выманивают банковские карты родителей или прямые переводы средств.
Заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что после блокировки Roblox участились случаи, когда злоумышленники под видом «экстренного решения» просят детей ввести данные банковской карты для разблокировки аккаунта или получения внутриигровых предметов и затем списывают средства. В вузе рекомендовали обучать детей финансовой грамотности, ограничивать им доступ к онлайн-покупкам, а при утечке реквизитов немедленно блокировать карту и обращаться в полицию.
- Гражданин11 декабря 2025 09:20Что это за ситуация, когда детки имеют доступ к банковским картам родителей? А то и в сейфы за наличкой лазят. Вот таких и дурят.