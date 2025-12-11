День Андрея Первозванного 13 декабря: как отмечать и о чем молиться

В день апостола Андрея Первозванного принято посещать церковь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

13 декабря православные отмечают день апостола Андрея Первозванного — одного из 12 ближайших учеников Христа. Именно он принес весть о христианстве на Русь и поэтому считается покровителем нашей страны. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале URA.RU.

Когда отмечается Андреев день в 2025 году

В России День памяти святого апостола Андрея Первозванного ежегодно отмечается 13 декабря. В 2025 году эта дата приходится на понедельник и не относится к числу нерабочих праздничных дней.

История праздника

Апостол Андрей происходил из Галилеи и был сыном простого рыбака. Вместе с братом Симоном, впоследствии ставшим апостолом Петром, он планировал всю жизнь заниматься семейным ремеслом. Однако Андрей с юности искал духовной истины и стремился к познанию Бога.

Когда на берегах реки Иордан начал проповедовать Иоанн Предтеча, Андрей внимательно воспринял его учение, стал одним из его последователей и принял от него крещение. Спустя некоторое время к Иордану пришел Иисус Христос. Андрей оказался в числе первых, кто увидел Сына Божьего и уверовал в Него. В тот же день он отправился к своему брату и сообщил ему, что явился ожидаемый всеми иудеями Спаситель.

Андрей и Симон поначалу не последовали за Христом, продолжая заниматься семейным рыбным промыслом. Во время одного из выходов на ловлю к ним вновь подошел Иисус и призвал следовать за Ним. Тогда братья оставили свои снасти на берегу и последовали за Сыном Божиим, став Его учениками.

С этого момента Андрей и Симон, которого Спаситель нарек именем Петр, стали преданными последователями Христа. На пятидесятый день после Воскресения Господня на всех апостолов сошел Святой Дух. Они получили дар исцеления и способность говорить на разных языках. Эти дары были даны им с одной целью — чтобы они могли распространять Слово Божие по всей земле.

Для того чтобы определить, в какие земли каждому из них отправиться с проповедью, апостолы прибегли к жребию. Андрею достались побережье Черного моря, а также земли вдоль Днепра и Дуная.

Во время своих путешествий апостол, согласно преданию, обратил в христианство значительное число язычников. По одной из легенд, оказавшись у поросших зеленью холмов, он указал на них своим ученикам и произнес, что на этом месте Господь воздвигнет великий город, украшенный многочисленными церквями. Впоследствии именно здесь возник Киев, который стал центром Киевской Руси.

Умер апостол в греческом городе Патры. Местный правитель Эгеат приказал распять святого на кресте за то, что он проповедовал христианство. Местные жители стали требовать помилования для апостола. Испугавшись народного восстания, правитель приказал остановить казнь. Однако Андрей не желал быть спасенным. Греческие воины не смогли снять святого с креста.

Похоронили святого Андрея с почестями. Спустя несколько веков, во время правления императора Константина Великого, его мощи были перенесены в Константинополь и помещены в храм Святых Апостолов.

Какие службы проходят в церквях в день Андрея Первозванного

В этот день православные просят Андрея Первозванного о защите Фото: Азбука веры / https://azbyka.ru/

В День памяти Андрея Первозванного в храмах по всей России проходят торжественные богослужения. Во время служб звучат молитвы апостолу Андрею и читаются евангельские тексты, связанные с событиями его жизни.

О чем просят Андрея Первозванного

Верующие обращаются к нему с молитвами о даровании здоровья, защите от недругов и различных природных катаклизмов. Моряки, рыбаки и представители других профессий, связанных с мореплаванием, просят святого о благополучии в пути, поскольку с древних времен Андрей Первозванный почитается как небесный покровитель людей мореходных занятий. Незамужние девушки ходят в храм и просят святого о хорошем суженом.

В России всего 327 храмов, названных в честь Андрея Первозванного.

Вот некоторые из них:

Свято-Андреевский морской кафедральный собор — Североморск, Мурманская область.

Храм Андрея Первозванного — Волхов, Ленинградская область.

Собор Андрея Первозванного — Санкт-Петербург, 6-я линия Васильевского острова, стр. 11.

Храм святого апостола Андрея Первозванного — Санкт-Петербург, Заневский проспект.

Домовый храм апостола Андрея Первозванного — Петродворец, при Военно-морском институте радиоэлектроники.

Церковь Андрея Первозванного — Ленинск, Челябинская область.

Церковь Андрея Первозванного — Магнитогорск, Челябинская область.

В Москве и Санкт-Петербурге иконы Андрея Первозванного можно найти в следующих местах:

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, адрес: ул. Б. Ордынка, 20. Здесь находится чтимый образ апостола Андрея Первозванного с частичкой мощей.

В храме свт. Николая в Пыжах, адрес: ул. Б. Ордынка, 27а/8. В храме хранится частица мощей ап. Андрея Первозванного.

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, адрес: ул. Елоховская, 15.

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Адрес: ул. Волхонка, 15, метро «Кропоткинская». Здесь среди множества святынь есть икона и мощи (частица) Андрея Первозванного.

В Санкт-Петербурге иконы Андрея Первозванного находятся в Соборе святого апостола Андрея Первозванного. Адрес: 6-я линия Васильевского острова, 11. Здесь есть две иконы святого апостола Андрея Первозванного, одна из которых содержит частицу мощей.

Народный праздник 13 декабря — Андреев день

На Руси этот день называли Андреев. Этот период был связан с началом зимних работ и подготовкой к празднованию Рождества Христова. Считается, что апостол Андрей охраняет дом и семью, помогает в поисках правильного пути, а также покровительствует морякам и рыбакам.

Традиции на Андреев день

В России в день памяти святого апостола Андрея Первозванного во всех храмах проходят праздничные богослужения. Нередко торжество отмечают застольями в кругу родных, особенно если в семье есть Андреи и Андреевичи. При этом важно помнить, что праздник приходится на Рождественский пост, поэтому блюда не должны содержать мяса, яиц и молочных продуктов.

Для юношей в Андреев день проводили обряд посвящения, после которого они признавались мужчинами. По утрам девушки выпекали специальный хлеб и подвешивали его на веревке. Участник обряда должен был, стоя на кочерге, откусить от него кусок.

Сделать это было непросто: угощение охраняли старшие юноши, вооруженные тряпками, измазанными сажей. Тот, кому удавалось пройти это испытание, считался достаточно взрослым, чтобы выполнять «взрослую» работу, присутствовать на совместных посиделках с девушками и подбирать себе невесту.

Незамужние девушки в Андреев день гадали на суженого. Для этого они пекли маленькие булочки из белого хлеба. Воду для них носили из колодца во рту втайне от парней. Если девушку замечали, у нее требовали выкуп в виде угощения. Готовые булочки раскладывали на полу и запускали в избу голодную собаку. Чью булочку животное схватит первой, та и выйдет замуж первой.

Что нельзя делать в Андреев день